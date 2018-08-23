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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Коли можна заводити кота дитині

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Коли можна заводити кота дитині
Коли можна заводити кота дитині / animalwellnessmagazine.com

Коти сприяють психологічному розслабленню та допомагають розвиватися малюку. Але не варто одразу заводити домашнього улюбленця після того, як дитина попросила купити його.

Все тому, що коти потребують догляду, пише портал "Наша мама". І тому батьки пояснюють дитини, що вона буде доглядати за тваринкою та годувати її.

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Заводити кота потрібно тоді, коли дитині виповнилося три роки. До цього періоду у домі повинна бути підвищена санітарія. Трирічна дитина уже буде розуміти, що коли тягнеш кота за хвіст чи шерсть – то йому боляче чи, до прикладу, те, що їсти корм тварини не можна.

Варто заводити кота, коли дитині виповниться 3 роки
Варто заводити кота, коли дитині виповниться 3 роки

Домашня тваринка сприяє кращому розвитку дитини, вона розвиває у них відповідальність та турботу. Кіт допоможе розвинути у малюків самостійність, адже у них будуть обов’язки годувати домашнього улюбленця та прибирати за ним. Батьки повинні навчити цього дітей, це їх дисциплінуватиме.

До того ж, погладжування котів знімаю напругу. А от спілкування з домашнім улюбленцем заряджає на позитивні емоції.

Коти знімають напругу
Коти знімають напругу

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Теги: Здоров'я Психологія Діти
Джерело: 24 Канал
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