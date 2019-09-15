Коли можуть відбутися вибори мера Києва
Вибори мера Києва та депутатів Київради можуть відбудитися після завершення децентралізації, заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Так, відповідаючи на питання видання lb.ua, чи можливе проведення місцевих виборів у Києві після прийняття закону "Про столицю", Корнієнко відповів, що логічно було б проводити вибори після завершення загальної децентралізації.
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Логічно, щоб так було. Але чи будуть вибори відразу після прийняття закону "Про столицю", ще треба дивитися. Є логіка загальної децентралізації, і вона теж повинна завершитися першими місцевими виборами,
– сказав заступник глави фракції "Слуга народу".
Чергові вибори мера Києва мали б відбутися 25 жовтня 2020 року. Цього дня відбудуться вибори мерів інших міст України, а також – депутатів до міських і сільських рад.
12 вересня нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко заявив, що його політсила ініціюватиме проведення дострокових виборів міського голови Києва та Київради задля повного перезавантаження влади.
4 вересня Кабмін схвалив подання про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА і скерував відповідний документ до Офісу Президента.
12 вересня Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради. Кличко також сказав, що братиме участь у виборах мера Києва, не залежно від того, будуть вони достроковими чи черговими.