Коли МВФ розгляне нову програму підтримку України: у Фонді назвали умову
У Міжнародному валютному фонді заявили, що розгляд нової програми співробітництва з Україною буде можливим після того, як Верховна Рада затвердить державний бюджет на 2019 рік.
Про це заявив офіційний представник інституції Джеррі Райс, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".
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"Влада країни продовжує працювати над виконанням попередніх умов, необхідних для подальшого затвердження нової програми з боку ради директорів. Ми очікуємо, що рада директорів розгляне програму пізніше в цьому році, після виконання цих попередніх умов, а саме – затвердження держбюджету на 2019 рік", – зазначив він.
Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал МВФ досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA). Нова угода передбачає 3,9 мільярда доларів для України, та "послужить основою для економічної політики влади у 2019 році".
Крім того, з 1 листопада в Україні зросли тарифи на газ на 23,5%. Таким чином, відтепер кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні за тисячу кубічних метрів, а для підприємств теплокомуненерго – 8361,85 гривні. Зауважимо, що однією із вимог МВФ, якраз і було підвищення тарифів на газ.