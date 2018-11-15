Коли МВФ розгляне нову програму підтримку України: у Фонді назвали умову

Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал МВФ досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA). Нова угода передбачає 3,9 мільярда доларів для України, та "послужить основою для економічної політики влади у 2019 році".



Крім того, з 1 листопада в Україні зросли тарифи на газ на 23,5%. Таким чином, відтепер кінцева ціна газу для населення становить 8548,92 гривні за тисячу кубічних метрів, а для підприємств теплокомуненерго – 8361,85 гривні. Зауважимо, що однією із вимог МВФ, якраз і було підвищення тарифів на газ.