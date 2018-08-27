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Коли надійдуть у продаж відеокарти NVIDIA GeForce RTX

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Коли надійдуть у продаж відеокарти NVIDIA GeForce RTX
Коли надійдуть у продаж відеокарти NVIDIA GeForce RTX / NVIDIA

В мережі з’явилась інформація щодо термінів надходження в продаж нещодавно представлених відеоадаптерів GeForce RTX. Відзначимо, що продаж новинок розпочнеться 20 вересня.

Про це повідомляє інтернет-портал WCCFTech із посиланням на представника великого AIB-партнера NVIDIA.

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Першою на прилавки магазинів потрапить відеокарта GeForce RTX 2080. Дана подія намічена на 20 вересня. Перед цим 10 вересня буде відвантажена невелика початкова партія. Джерело використовувало словосполучення "дуже велика" для опису основної партії, тому, швидше за все, саме GeForce RTX 2080 стане наймасовішим рішенням нової лінійки в перший час після початку продажів.

GeForce RTX 2080 Ti надійде в роздріб через тиждень після GeForce RTX 2080, а саме 27 вересня. Кількість відвантажених флагманів буде значно меншою, ніж GeForce RTX 2080. Це виглядає цілком логічно, враховуючи ціну і позиціонування GeForce RTX 2080 Ti. Крім того, інсайдер уточнив, що основна частина попередніх замовлень на дану відеокарту не буде оброблятися до початку жовтня.

GeForce RTX 2070
Відеокарта GeForce RTX 2070 надійде у продаж не раніше листопада

GeForce RTX 2070 з'явиться у вільному продажы не раніше перших чисел листопада. В принципі, такий прогноз повністю відповідає попереднім витокам. В якості однієї з причин затримок випуску GeForce RTX 2070 джерело називає пряму конкуренцію останньої зі старшими рішеннями GeForce GTX 10 серії, які будуть продаватися до виснаження складських запасів.

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Теги: Техно Ґаджети NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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