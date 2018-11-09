Коли найкраще прокидатись: цікавий факт

Традиційна медицина південної Азії (аюрведа) рекомендує прокидатись у "брахма мухурта" – час перед світанком, тобто за 1,5 години до сходу – в аюрведі цей час вважається оптимальним для пробудження.

Якщо ви вчасно лягли спати, то вранці після пробудження відчуватиме бадьорість, силу та гарний настрій, передає Ukrhealth.

За аюрведою, найкращий час для підйому – "брахма мухурта" або ж до сходу сонця. Це вчення зазначає, що для організму ранній підйом – найкращий.

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Для такого пробудження необхідно встановити будильник рівно за 1 годину 36 хвилин до сходу (це і називається "брахма мухурта"). Коли ви встаєте раніше сходу, ви синхронізуєте свій рівень енергії з сонцем. Окрім того, такий час ідеально підходить для медитацій.

Якщо ви прокидаєтеся після 6, ви потрапляєте в фазу "капха" — період інертності і неповороткості. Це налаштує організм на уповільнення.

Окрім того, ранній підйом має свої переваги. Він надає відчуття контролю над ситуацією, підсилює енергію, підвищує настрій

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