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      Коли найкраще прокидатись: цікавий факт

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      Коли найкраще прокидатись
      Коли найкраще прокидатись / unsplash.com

      Традиційна медицина південної Азії (аюрведа) рекомендує прокидатись у "брахма мухурта" – час перед світанком, тобто за 1,5 години до сходу – в аюрведі цей час вважається оптимальним для пробудження.

      Якщо ви вчасно лягли спати, то вранці після пробудження відчуватиме бадьорість, силу та гарний настрій, передає Ukrhealth.

      За аюрведою, найкращий час для підйому – "брахма мухурта" або ж до сходу сонця. Це вчення зазначає, що для організму ранній підйом – найкращий.

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      Для такого пробудження необхідно встановити будильник рівно за 1 годину 36 хвилин до сходу (це і називається "брахма мухурта"). Коли ви встаєте раніше сходу, ви синхронізуєте свій рівень енергії з сонцем. Окрім того, такий час ідеально підходить для медитацій.

      Якщо ви прокидаєтеся після 6, ви потрапляєте в фазу "капха" — період інертності і неповороткості. Це налаштує організм на уповільнення.

      Окрім того, ранній підйом має свої переваги. Він надає відчуття контролю над ситуацією, підсилює енергію, підвищує настрій

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      Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Поради
      Джерело: 24 Канал
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