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      Коли найкращий час для сніданку: відповідь дієтологів

      1088 Читать новость на русском
      Здоровий сніданок
      Здоровий сніданок / Фото з соцмереж

      Дієтологи стверджують, що час сніданку необхідно враховувати так само точно, як і те, які продукти ви будете споживати.

      Про повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дієтологів. 

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      Дієтологи вважають, що снідати потрібно протягом двох годин після пробудження, так як це дозволяє налагодити травлення і стабілізувати рівень цукру в крові.

      Коли найкраще снідати
      Коли найкраще снідати

      Зазначимо, що пропущений сніданок підвищує ризик розвитку діабету другого типу, дестабілізує рівень цукру і уповільнює метаболізм. Не потрібно влаштовувати сніданок з п'яти страв. Головне, випити склянку води на голодний шлунок і з'їсти що-небудь легке (йогурт, яйце, фрукт). Поступово організм звикне їсти вранці, і це увійде в звичку.

      Чи варто снідати перед тренуваннями – питання індивідуальне. Організм може по‑різному реагувати на навантаження після їжі. І якщо ти з'їси бутерброд, а потім відчуєш себе погано, краще тренуватися на голодний шлунок.

      via GIPHY

      А якщо хочеться поїсти і потім зайнятися спортом – тоді варто снідати складними вуглеводами. У цьому випадку прийом їжі має відбуватися приблизно за годину до або через годину після спорту.

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      Теги: Здоров'я Дієти Здорове харчування Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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