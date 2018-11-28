Коли найкращий час для сніданку: відповідь дієтологів

Дієтологи стверджують, що час сніданку необхідно враховувати так само точно, як і те, які продукти ви будете споживати.

Про повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дієтологів.

Читайте також: Як знизити рівень холестерину у крові

Дієтологи вважають, що снідати потрібно протягом двох годин після пробудження, так як це дозволяє налагодити травлення і стабілізувати рівень цукру в крові.



Коли найкраще снідати

Зазначимо, що пропущений сніданок підвищує ризик розвитку діабету другого типу, дестабілізує рівень цукру і уповільнює метаболізм. Не потрібно влаштовувати сніданок з п'яти страв. Головне, випити склянку води на голодний шлунок і з'їсти що-небудь легке (йогурт, яйце, фрукт). Поступово організм звикне їсти вранці, і це увійде в звичку.

Чи варто снідати перед тренуваннями – питання індивідуальне. Організм може по‑різному реагувати на навантаження після їжі. І якщо ти з'їси бутерброд, а потім відчуєш себе погано, краще тренуватися на голодний шлунок.

А якщо хочеться поїсти і потім зайнятися спортом – тоді варто снідати складними вуглеводами. У цьому випадку прийом їжі має відбуватися приблизно за годину до або через годину після спорту.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.