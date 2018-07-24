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Коли нікотинові пластирі загрожують життю: пояснення медиків

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Нікотинові пластирі небезпечні для життя
Нікотинові пластирі небезпечні для життя / vona.at.ua

Використання нікотинових пластирів під час вагітності підвищує ймовірність виникнення синдрому раптової дитячої смерті – несподіваної смерті здорової дитини у віці до 12 місяців, найімовірніше, під час сну.

Про це заявили американські вчені з Медичної школи Гейзеля в Дартмуті, передає Еurekalert.

Попри численні попередження лікарів, близько 10% вагітних жінок курять. Та куріння під час вагітності може мати дуже погані наслідки: викидень, передчасні пологи, низька вага при народженні та мертвонародження.

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Тож найчастіше до нікотинових пластирів вдаються жінки під час вагітності – така терапія замінює їм сигарети. Та за результатами останніх досліджень, нікотин у будь-якій формі може збільшити ризик раптової дитячої смерті. 

Науковці зазначають, що використання нікотину у вигляді пластирів чи електронних сигарет не є безпечною альтернативою під час вагітності – він може бути шкідливим для кардіореспіраторної функції дитини, збільшуючи ризик раптової смерті.

via GIPHY

В експерименті з гризунами виявили, що вплив сигаретного диму або електронних сигарет справді може погіршити рефлекс дихання у дитини, який автоматично перезапускає дихання після нестачі кисню.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Медицина Діти Вагітність і пологи тютюн
Джерело: 24 Канал
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