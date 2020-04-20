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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коли лікарі отримають надбавки за боротьбу з COVID-19: відповідь Ляшка

      - Читать новость на русском
      Коли підвищать зарплати лікарям / gettyimages.com

      Українська влада неодноразово заявляла про підвищення зарплат для медиків. Тим, хто працює з хворими на коронавірус, мали підвищити оклад утричі. А всім решта – удвічі. Втім лікарі виставляють у соцмережах скриншоти авансів, де сума менша, ніж була раніше. Про те кому і коли очікувати обіцяну надбавку – читайте далі.

      Питання забезпеченості і оплати праці у розмірі 300% від окладів перебуває на особистому контролі президента, прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я. Про це в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

      Зверніть увагу Карантин можуть продовжити щонайменше до 12 травня: заява Ляшка

      За його словами, у середу, 22 квітня, планують прийняти ще ряд рішень, які після змін до бюджету дозволять національній службі охорони здоров'я виплатити обіцяні надбавки за квітень 2020 року.

      Голова МОЗ особисто контролює пакет оплати праці тих лікарів, які працювали з лабораторно підтвердженими випадками коронавірусної хвороби,
      – зазначив Ляшко.


      Віктор Ляшко / Фото з фейсбук-сторінки Віктора Ляшка

      Він також додав, що уряд контролює кожен регіон та медичний заклад для того, щоб гроші, які будуть нараховані, дійшли до кожного медпрацівника, який надавав допомогу хворим на COVID-19.

      Що відомо про підвищення зарплат для лікарів?Спершу про підвищення зарплат заявляв Президент України Володимир Зеленський. За словами президента, лікарям, які займаються хворими на коронавірус, мали підвищити зарплату на 300%, решті – на 200%.

      Кабінет Міністрів України затвердив погодинну оплату лікарям, а також підвищення зарплат втричі, як і обіцяв президент.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Новини України Лікування Медицина Зарплата
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