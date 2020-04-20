Коли лікарі отримають надбавки за боротьбу з COVID-19: відповідь Ляшка

Українська влада неодноразово заявляла про підвищення зарплат для медиків. Тим, хто працює з хворими на коронавірус, мали підвищити оклад утричі. А всім решта – удвічі. Втім лікарі виставляють у соцмережах скриншоти авансів, де сума менша, ніж була раніше. Про те кому і коли очікувати обіцяну надбавку – читайте далі.

Питання забезпеченості і оплати праці у розмірі 300% від окладів перебуває на особистому контролі президента, прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я. Про це в ефірі програми "Після всього" на 24 каналі заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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За його словами, у середу, 22 квітня, планують прийняти ще ряд рішень, які після змін до бюджету дозволять національній службі охорони здоров'я виплатити обіцяні надбавки за квітень 2020 року.

Голова МОЗ особисто контролює пакет оплати праці тих лікарів, які працювали з лабораторно підтвердженими випадками коронавірусної хвороби,

– зазначив Ляшко.



Віктор Ляшко / Фото з фейсбук-сторінки Віктора Ляшка

Він також додав, що уряд контролює кожен регіон та медичний заклад для того, щоб гроші, які будуть нараховані, дійшли до кожного медпрацівника, який надавав допомогу хворим на COVID-19.

Що відомо про підвищення зарплат для лікарів?Спершу про підвищення зарплат заявляв Президент України Володимир Зеленський. За словами президента, лікарям, які займаються хворими на коронавірус, мали підвищити зарплату на 300%, решті – на 200%.



Кабінет Міністрів України затвердив погодинну оплату лікарям, а також підвищення зарплат втричі, як і обіцяв президент.