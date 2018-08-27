Коли окупиться Hyperloop в Україні: оптимістичний прогноз від міністра Омеляна

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян пояснив, чому не варто порівнювати окупність вакуумного поїзда Hyperloop та звичайної української залізниці.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "ЛIГАБiзнесIнформ".

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Омелян зазначив, що оскільки вакуумні поїзди Hyperloop лише тестують в найпередовіших країнах заходу і сходу, за попередніми оцінками, вартість одного кілометра цієї інноваційної "залізниці" приблизно 20 мільйонів доларів.

Міністр наголосив, що не варто порівнювати Hyperloop зі звичайною українською залізницею.

Ми не можемо це порівнювати. Коли ми говоримо про українські, колишні радянські залізниці, середня швидкість вантажного потягу – 30-40 кілометрів на годинку, швидкісного пасажирського – максимум 140, а насправді – 80-90 кілометрів на годину. Коли ми говоримо про високошвидкісні залізниці, ті, що стають нормальною буденністю в Європі і давно вже існують в Китаї, Японії, починають з'являтися в США, вартість кілометра – 30-40 мільйонів доларів і більше,

– констатував глава Мініфраструктури.

Омелян підкреслив очевидну вигоду від Hyperloop, коли він таки з’явиться в Україні.

"Коли ми говоримо про новий вид транспорту такий, як Hyperloop, швидкістю 1200 кілометрів за годинку, вигода очевидна. Більше того, Hyperloop згідно не з моїми оцінками, а американських компаній, які їх розробляють, окуповується впродовж 12 років. Залізниця не окуповується ніколи", – зазначив урядовець.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що за найоптимістичнішим прогнозом Hyperloop в Україні можуть запустити вже у 2023-2025 роках.

22 лютого глава Мінінфраструктури Володимир Омелян анонсував, що українські компанії розроблятимуть власну швидкісну залізницю за технологією Hyperloop.

Що таке Hyperloop?Це надшвидкісна транспортна система. У ній пасажири пересуватимуться у спеціальних капсулах у вакуумній трубі. Швидкість руху – до 1200 кілометрів на годину. Концепція Hyperloop була опублікована Ілоном Маском у серпні 2013 року. 11 травня 2016 року у пустелі штату Невада провели перше успішне випробування Hyperloop.