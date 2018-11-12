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      Коли організм спалює найбільше калорій

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      Коли організм спалює найбільше калорій
      Коли організм спалює найбільше калорій / remediesforme.com

      Американські вчені з Медичної школи Гарварда виявили, що організм людей в стані спокою спалює ввечері на 10% більше калорій, ніж вранці.

      Результати дослідження опублікували у Current Biology.

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      Понад місяць сім учасників жили в лабораторії без вікон, де не отримували ніякого навантаження і перебували в стані спокою. Щоб вони не могли стежити за часом, вчені забрали у них телефони та годинник. Режим дня дієтологи суворо регламентували. При цьому щоночі час сну зміщалося на чотири години.

      Виявилося, що лише в тому разі, коли біологічний і фактичний вечір у випробовуваних збігався, їх організм щогодини спалював приблизно 0,5 грамів жиру.

      Вчені визначили, що ввечері організм спалює на 10% калорій, ніж вдень.

      Найменша кількість калорій спалюється з четвертої до шостої ранку, а найбільше – з 17:00 до 20:00.

      Та коли людина порушує режим дня, лягає спати пізніше, то різниця між біологічним годинником і фактичним зростає. Через це біологічний вечір настає пізно вночі або рано вранці, що є несприятливим часом для спалювання калорій.

      Найбільше калорій спалюється з 17:00 до 20:00
      Найбільше калорій спалюється з 17:00 до 20:00

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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