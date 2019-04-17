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      Коли парламент ухвалить закон про мову: Парубій назвав дату

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      Андрій Парубій
      Андрій Парубій / Getty Images

      Найімовірніше, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Верховна Рада зможе ухвалити 25 квітня. За словами спікера українського парламенту Андрія Парубія, цьому посприяє "повна мобілізація всіх фракцій".

      11 квітня з трибуни українського парламенту голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що упродовж пленарного тижня, який відбудеться з 23 по 26 квітня, депутати перейдуть до прийняття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

      Дивіться також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

      "Ми доходимо до завершення розгляду. Хочу повідомити всім, що має бути повна мобілізація всіх фракцій українського парламенту. Я прошу всіх скасувати будь-які відрядження та поїздки. Хочу наголосити, я, як Голова Верховної Ради України, не буду підписувати жодного відрядження протягом наступного тижня, коли ми будемо приймати закон про функціонування державної мови", – наголошував політик.

      Також він висловив упевненість, що буде ухвалено позитивне рішення.

      17 квітня Парубій у ефірі телеканалу ZIK зазначив, що закон про функціонування української мови як державної буде ухвалено 25 квітня.

      За його словами, закон про мову є однією з "фундаментальних речей буття Української держави" та стоїть у одному ряду з такими питаннями, як церква, НАТО, безвіз, опір російській агресії.

      Закон про мову Верховна Рада почала розглядати у другому читанні ще 28 лютого. Загалом до цього законопроекту було подано понад 2 тисячі поправок. 11 квітня голова Комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький переконував, що депутати вже розглянули 1733 поправки, відтак залишилося ще близько 150–180 поправок. За його словами, 23 квітня парламент має завершити їхній розгляд.

      Що передбачає закон про мову? • Українською мовою мають спілкуватися всі державні службовці, а за невиконання закону їх штрафуватимуть.

      • Перед прийняттям на роботу чиновники мають скласти тест на знання української мови. Для тих, хто не знає мову на достатньому рівні, держава організовуватиме спеціальні навчання.

      • До відвідувачів у закладах харчування та магазинах мають звертатися українською. Якщо клієнт спілкується українською, його мають обслуговувати українською. Якщо звертається російською, то немає проблеми, щоб обслужити його російською. Те саме з англійською чи німецькою, якщо персонал ними володіє.

      • Якщо мовні права порушуватимуть, то можна буде звернутись до мовного уповноваженого або держпродспоживслужби.

      • За систематичне порушення штрафуватимуть.

      як у Раді розглядали закон про мову: 
      blog_ava
      Незабаром людей похилого віку буде значно більше, ніж молодих
      сьогодні
      559
      Теги: Битва за мови Українська мова мовне питання Верховна Рада Андрій Парубій Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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