Коли планувати наступну вагітність: неочікувана відповідь

Вагітність та пологи є важливими етапами у житті жінки та сім’ї у цілому. Тому, перш, ніж наважитися на повторну вагітність, потрібно дати можливість організму відновитися.

Організм жінки теоретично може бути готовий до виношування дитини через кілька місяців після пологів, пише "Наша мама".

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Якщо попереднього разу жінці проводили кесарів розтин, то ситуація може буде складнішою. У випадку, якщо жінка завагітніла у перші півроку після народження дитини, то це може залежати від стану шва.

Лікарі не виключають, що жінці може провести усю вагітність у стаціонарі для безпеки малюка. Рекомендують планувати наступну вагітність через 1,5-2 роки після кесаревого.

Після природних пологів жіночий організм повністю відновлюється через 2-3 роки. Кожні наступні пологи збільшують період відновлення.

Якщо жінка планує народжувати більше дітей, то їй необхідно дотримуватися здорового способу життя. Перш за все, це уникати навантажень, займатися спортом та вживати побільше здорової їжі, вітамінів.

До слова, післяпологова депресія у жінки може дати серйозне ускладнення – психоз. І такий стан може бути небезпечним як для малюка, так і для матері та близького оточення.