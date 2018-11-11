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      "Коли побачив знайомого старшокласника": у мережі висміяли поведінку Путіна в Парижі

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      У мережі висміяли вітання Путіна з Трампом в Парижі
      У мережі висміяли вітання Путіна з Трампом в Парижі / Фото з відкритих джерел

      У мережі бурхливо обговорюють момент зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у Парижі на церемонії з нагоди ювілею завершення Першої світової війни. Користувачі висміяли жест російського лідера та напророкували майбутню пропаганду на усіх провладних каналах.

      Відеоролик "цієї самої" зустрічі президентів США та Росії опублікував  Twitter пропагандист Кремля Дмитро Смирнов.

      Дивіться також: Оголені активістки Femen кинулися до кортежу Трампа у Парижі: фото та відео

      Так, обидва лідери прибули на церемонію до Тріумфальної арки останніми – Трамп випередив Путіна на кілька хвилин. Російський президент потиснув руку Дональду Трампу та привітався з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.

      Телекамери також зафіксували, як Путін показав Трампу великий палець і поплескав по плечу. У мережі такі жести з боку президента Росії сприйняли неоднозначно.

      "Ось воно, щастя", "Трамп його поплескав по плечах – не дарма приїхав", "Наступна новина буде – Трамп і Путін ходили в один туалет", "До чергового пакету антиросійських санкцій залишилось 11-18 днів", – пишуть користувачі. 

      Зустріч Путіна і Трампа

      Зустріч Путіна і трампа

      Зустріч Путіна і Трампа

      Зустріч Путіна і Трампа

      Зустріч Путіна і Трампа

      До слова, раніше у Кремлі анонсували зустріч Володимира Путіна із Дональдом Трампом у Парижі в межах відзначення ювілею завершення Першої світової війни. Головною темою мав стати вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Окрім того, Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

      Нагадаємо, що непрості взаємини США та РФ нещодавно знову ускладнились. Зокрема, через заяву Дональда Трампа про ймовірний вихід США із Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

      Теги: Новини Франції Новини США Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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