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      Коли почне працювати міністерство у справах ветеранів

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      Коли почне працювати міністерство у справах ветеранів
      / Фото з відкритих джерел

      Міністерство у справах ветеранів у повному обсязі почне працювати у червні 2019 року. У відомстві будуть вирішуватиме проблеми не лише учасників російсько-української війни, а й усіх ветеранів військової служби та силових структур.

      Про це розповіла міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, передає "Прямий".

      Читайте також: З фронту в міністерство: що очікувати ветеранам від нового відомства

      Насправді процес утворення міністерства, на жаль, довгий за нашими процедурними правилами, і відповідно у повному обсязі міністерство зможе запрацювати лише з червня місяця. Ми маємо пройти довгу процедуру призначення державного секретаря, затвердження штатної структури, формування штатної структури. Але, попри всі ці бюрократичні перепони я можу вже зараз зазначити, що ми продовжимо проектну роботу і в нас вже є підтримка наших міжнародних донорів окремих проектів,
      – наголосила чиновниця.

      За її словами, міністерство почне запускати процес утворення Єдиного державного реєстру ветеранів.

      "Ми будемо формувати онлайн-кабінет для ветеранів. Тобто, у нас багато планів і я дуже дякую проектному офісу при Комітеті у справах ветеранів, який зробив майже 90% необхідної роботи для того, щоб розпочати роботу вже неочікуючи юридичних формальних затверджень", – додала Фріз.

      Нагадаємо, міністром у справах ветеранів стала Ірина Фріз. Відповідне рішення депутати Верховної Ради ухвалили ввечері 22 листопада.

      14 листопада, Кабінет міністрів схвалив створення Державної служби України у справах ветеранів. Нова служба стане спадкоємицею ліквідованої Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО, штат працівників відомства становитиме 150 осіб.

      За місяці до цього, 27 лютого, Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня уряд розпочав цей процес. 7 листопада під будівлею Кабміну кількасот активістів вимагали створити нарешті Міністерство у справах ветеранів.

      Що відомо про Ірину Фріз?Вона очолювала постійну делегацію Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, була членом комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони, очолювала підкомітет з питань безпеки державних інформаційних систем. Фріз пройшла до Верховної Ради під №30 списку партії "Блок Петра Порошенко". До цього вона працювала помічником Петра Порошенка під час його перебування на різних державних посадах, зокрема під час перебування його народним депутатом і секретарем Ради національної безпеки і оборони.

      Теги: Новини України Ірина Фріз Міністерство у справах ветеранів Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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