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      Коли почнуть карати порушників правил ввезення автомобілів на європейських номерах

      Економіка 24 477 Читать новость на русском

      В Україні почали діяти нові правила розмитнення для автомобілів на європейських номерах. Базові ставки встановлено залежно від типу двигуна і його обсягу. Так, для бензинових об'ємом до трьох тисяч і більше кубічних сантиметрів потрібно буде сплатити відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше – 75 і 150 євро.

      Порушників правил ввезення автомобілів на європейських номерах почнуть карати після 24 травня. Штраф не дотримання митного режиму становитиме 34 тисячі гривень.

      Читайте також: Що буде з курсом гривні на кінець 2018 року: прогнози експертів

      Ціни на автомобільний газ можуть злетіти вгору. Маржа на роздрібному українському ринку зрідженого газу становить 6 євроцентів за літр. Тобто трохи більше за півтори гривні. Щоб інвестиції в газовий сектор відбилися за 4-5 років, маржа має бути вищою ще принаймні на гривню. Інакше вкладати гроші стане невигідно. До кінця 2018 року, за оцінками фахівців, споживання скрапленого газу в Україні зросте на 10% і складе 1 мільйон 750 тисяч тонн.


      До кінця року споживання скрапленого газу в Україні зросте на 10%

      Мінрегіонбуду пропонує запровадити європейську практику створення спеціальних технічних засобів для зниження швидкості руху при в'їзді в населені пункти. При будівництві нових та реконструкції існуючих трас відповідну смугу потрібно буде облаштовувати спеціальним острівцем висотою у 5-10 сантиметрів безпосередньо при в'їзді та 15-20 – у самих населених пунктах.


      Фахівці радять залишати свої машини на стоянках з охороною

      Як вберегти своє авто від крадіжки? Найчастіше крадії працюють у нічний час, тому фахівці радять залишати свої машини на стоянках з охороною. А ще краще – зачиняти їх в гараж. При його виборі, перевагу потрібно віддавати кооперативам з відеоспостереженням. Крім того, гараж необхідно обладнати якісними замками та сигналізацією.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що за прогнозами експертів ціни на пальне в Україні продовжать падіння. Загалом же на вартість бензину в Україні впливають світові тенденції, курс долару, розмір податків і зборів.

      Теги: Новини України Економіка 24 Авто на єврономерах Ціни Авто
      Джерело: 24 канал
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