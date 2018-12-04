Коли почнуть карати порушників правил ввезення автомобілів на європейських номерах

В Україні почали діяти нові правила розмитнення для автомобілів на європейських номерах. Базові ставки встановлено залежно від типу двигуна і його обсягу. Так, для бензинових об'ємом до трьох тисяч і більше кубічних сантиметрів потрібно буде сплатити відповідно 50 і 100 євро. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше – 75 і 150 євро.

Порушників правил ввезення автомобілів на європейських номерах почнуть карати після 24 травня. Штраф не дотримання митного режиму становитиме 34 тисячі гривень.

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Ціни на автомобільний газ можуть злетіти вгору. Маржа на роздрібному українському ринку зрідженого газу становить 6 євроцентів за літр. Тобто трохи більше за півтори гривні. Щоб інвестиції в газовий сектор відбилися за 4-5 років, маржа має бути вищою ще принаймні на гривню. Інакше вкладати гроші стане невигідно. До кінця 2018 року, за оцінками фахівців, споживання скрапленого газу в Україні зросте на 10% і складе 1 мільйон 750 тисяч тонн.



До кінця року споживання скрапленого газу в Україні зросте на 10%

Мінрегіонбуду пропонує запровадити європейську практику створення спеціальних технічних засобів для зниження швидкості руху при в'їзді в населені пункти. При будівництві нових та реконструкції існуючих трас відповідну смугу потрібно буде облаштовувати спеціальним острівцем висотою у 5-10 сантиметрів безпосередньо при в'їзді та 15-20 – у самих населених пунктах.



Фахівці радять залишати свої машини на стоянках з охороною

Як вберегти своє авто від крадіжки? Найчастіше крадії працюють у нічний час, тому фахівці радять залишати свої машини на стоянках з охороною. А ще краще – зачиняти їх в гараж. При його виборі, перевагу потрібно віддавати кооперативам з відеоспостереженням. Крім того, гараж необхідно обладнати якісними замками та сигналізацією.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що за прогнозами експертів ціни на пальне в Україні продовжать падіння. Загалом же на вартість бензину в Україні впливають світові тенденції, курс долару, розмір податків і зборів.