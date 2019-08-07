Коли почнуться глобальні зміни на митниці: Нефьодов дав відповідь

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов розповів про важливі напрямки розвитку митниці та про проблеми з реформуванням в програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко.

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На питання про плани станом на січень 2020 року, Нефьодов відповів: "Я чесно скажу, що до плану такого рівня ще дуже далеко. Я навіть не впевнений, що такий буде складений в січні. Класична історія: зараз всі починають надсилати мені проблеми, або поради, або якісь ідеї на рівні того: а чому б не запровадити електронну чергу, чому б не зробити аплікейшн, через який можна подавати митні декларації, чому б не переналаштувати ризики".

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Він зазначив, що має бути приблизно такий хід подій:

По-перше, цим має хтось займатися, фізично. Мають бути найняті продуктові менеджери, мають бути створені команди, вони мають отримувати ресурси, вони мають банально почати отримувати зарплату і так далі. Всього цього ще зараз немає. Після цього має бути зроблена оцінка, що є – проведені аудити процесів – наприклад. Після цього з рече, які є, можна формувати якийсь продакт-меп, мовляв, ми все оцінили, і у нас на найближчий рік є такі мікропроекти, і на них є ресурси, люди, гроші, час, політична воля. Тоді можемо мати якесь планування і графік.

"Я можу сказати відверто, що в ProZorroо ми вийшли на такий роуд-меп десь напевно не за півтора, а за 2 роки роботи. Я дуже сподіваюся, що ми тут пройдемо цей шлях швидше. Поки що я реально можу говорити тільки про напрямки, але не про строки, в які кожен з них нам вдасться досягти", – пояснив Нефьодов.

Максим Нефьодов, який нещодавно став керівником нової Державної митної служби, вважає, що митниця належить до однієї з двох сфер в Україні, де з часів Майдану спостерігається лише незначний прогрес. Тож він вирішив податися на конкурс, аби реформувати цю структуру.

За його словами, однією з таких сфер є створення Служби фінансових розслідувань й вирішення всього комплексу питань слідства, прокуратури, судового процесу тощо.

Друга – це фіскальний блок. Тобто митниця та податкова. Саме вони є основним джерелом для скарг бізнесу,

– наголосив Нефьодов.

І пояснив, що йому запропонувала податися на конкурс на голову митної служби міністр фінансів Оксана Маркарова. Саме вона, власне, й проштовхала реформу поділу ДФС на дві служби та створення їх з нуля.

Що треба знати про поділ Державної фіскальної служби?Рішення про розподіл ДФС на митну і податкову служби було ухвалене Кабміном ще 18 грудня 2018 року, а вже 6 березня 2019 року було затверджено відповідне положення. Таким чином, ДФС було розділено на дві окремі структури.



20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. Державну податкову службу очолив юрист Сергій Верланов терміном на 5 років з моменту початку виконання обов'язків.



Втім, конкурс на пост очільника Держмитної служби було призупинено за рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва. 24 червня Шостий апеляційний адміністративний суд відновив конкурс на посаду голови Державної митної служби.

"Я був переконаний, що туди прийдуть всі партнери великих юридичних компаній, спеціалісти по податках й митах з "великої четвірки" (4 провідні міжнародні консалтингові фірми – 24 канал). Але вони, очевидно, не прийшли.", – підсумував Нефьодов.

Нефьодов назвав найбільших контрабандистів в Україні

Максим Нефьодов вважає, що одним з його завдань на посаді є пошук покрокового механізму, який дозволить зменшити корупцію, а згодом і знищити її. На цьому шляху в нього може бути чимало ворогів, але саме це й означатиме, що реформи діють.

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Ведучий програми Денис Бігус попросив Нефьодова назвати п'ять найбільших українських контрабандистів.

"Пан Альперін, наприклад. Пан Амінєв, пан Шерман. Хммм... Бачите, я ще недосвідчений митник. Пан Фірманюк", – відповів Нефьодов.

А п'ятий... Я чув багато прізвищ на Західній Україні, але я їх не згадаю. У мене є папірчик, я записую їх. Чесно. Я ж маю дізнаватись про них. Це люди, яких принаймі преса пов'язує із митними порушеннями,

– додав він.

"Я не правоохоронець, я не хочу кидатися просто звинуваченнями. Все-таки державний службовець має за це відповідати. Але в пресі я чув про цих людей не добре", – наголосив чиновник.

Що відомо про Максима Нефьодова? Був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У міністерстві він відповідав за реформу публічних закупівель, у тому числі впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro. До призначення в уряд був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity. Також Нефьодов є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".