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Коли поховають Захарченка та які ще заходи через його загибель заплановано в Донецьку

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Захарченко поховають у Донецьку 3 вересня
Захарченко поховають у Донецьку 3 вересня / Соцмережі

У зв'язку із загибеллю ватажка бойовиків окупованої території Донеччини окупаційна влада регіону перенесла початок навчального року для школярів і студентів на 3 дні. Наразі ж тут розпочався триденний траур.

Раніше 24 канал повідомляв, що увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Згодом ЗМІ повідомили, що разом з ним загинув так званий "міністр фінансів" фейкової республіки Олександр Тимофеєв з позивним "Ташкент".

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У зв'язку з інцидентом окупаційна влада оголосила триденний траур. Крім того, навчальний рік на окупованій території Донеччини розпочнеться із запізненням на три дні, а саме 4 вересня, передає ресурс "Новости Донбасса". 

Саме ж поховання Захарченка заплановано на 3 вересня. А попрощатися з ним можнна буде в Донецькому театрі опери та балету. 

Нагадаємо, за словами бойовиків, саморобний вибуховий пристрій, унаслідок детонації якого загинув Захарченко, було замасковано під освітлювальне обладнання всередині ресторану та дистанційно приведено у дію. Також зазначається, що у тротиловому еквіваленті він мав 800 грамів.

хроніка подій
Теги: Новини України Освіта Жертви Новини Донецька Війна на Донбасі Вбивство Захарченка
Джерело: 24 Канал
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