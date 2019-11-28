Коли показав документи Милованову, у нього волосся стало дибки, – Садовий про справу проти нього

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що зустрічався із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком щодо справи проти нього, і той передав розгляд питання міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову.

Про це Садовий заявив в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія".

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Меру Львова закидають перевищення влади за те, що він начебто задешево продав іноземному інвестору, компанії СТР, землю під зобов'язання розбудувати там сучасну промзону – індустріальний парк.

За словами Садового, приблизно місяць тому (ймовірно, йдеться про жовтень 2019) він мав зустріч з прем'єр-міністром, аби пояснити абсурдність справи проти нього. А Гончарук у свою чергу доручив розібратися із питанням міністру розвитку економіки Милованову.

Я сьогодні був у Милованова. Я йому коли показав всі оригінали документів, у нього волосся стало дибки. Він відразу зібрав заступників. Я думаю, що імпульс піде дуже серйозний, тому що ця справа з боку САПу – це удар по іміджу держави, президента і прем'єра,

– підкреслив міський голова Львова.

За його словами, влада всюди наголошує на тому, що в Україну мають заходити інвестори. Однак ця справа повністю суперечить цьому. Компанія СТР одна з топових лідерів, і це може стати негативним сигналом для інших інвесторів.

Що відомо про справу САП щодо Садового

► САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом 21 листопада.

► Загалом, це старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру, коли її очолював Юрій Луценко. У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю. Ціна була 54 мільйони гривень. На думку прокурорів, це мало становити 140 мільйонів гривень.

► Садовий пояснив, що мерія мала право здавати цю землю в оренду і продавати. Щодо звинувачення у заниженні вартості землі, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку,а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю. Мер Львова наголосив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснювала сертифікована компанія.

► За словами Андрія Садового, компанія СТР досі чекає на можливість почати свою роботу, вони готові були вкласти 50 млн євро і звести 3 тис роб місць. прокурори вимагали заставу 50 млн.

Вони просто мають повагу та очікують, що завтра зявиться вікно можливостей,

– зазначив мер Львова.

► У висновку Вищий антикорупційний суд обрав меру Львова Андрію Садовому заставу, яка у 50 разів менша тої, про яку клопатали у САП.

До слова, компанія була готова вкласти у парк 50 мільйонів євро і створити 3 тисячі робочих місць. Більше про індустріальний парк у Львові читайте за посиланням.