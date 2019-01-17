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      Коли Порошенко оголосить про участь у президентських виборах: інформація від АП

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      Порошенко оголосить про участь у президентських виборах у січні
      Порошенко оголосить про участь у президентських виборах у січні / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко може оголосити про участь у президентських виборах вже невдовзі.

      Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело Адміністрації Президента. 

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      Президент Петро Порошенко може заявити про участь у президентських виборах або30 січня, або 2 лютого. Швидше за все, це відбудеться у січні. 

      "Наразі планується організація великого форуму демократичних сил, на якому будуть присутні представники громадськості. На цьому форумі Петро Порошенко заявить про участь у виборах, – повідомили в Адміністрації Президента.

      Там також додали, що Порошенко піде на вибори як самовисуванець.

      До слова, рейтинг Петра Порошенка нині лише третій і складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      Нагадаємо, що станом на обід 17 січня документи до ЦВК на участь у президентських виборах подали 12 осіб. Вісьмох із них Центрвиборчком зареєстрував, одному у реєстрації відмовив.

      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Адміністрація Президента
      Джерело: 24 Канал
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