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Коли потрібно снідати та вечеряти, щоб схуднути

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Коли потрібно снідати та вечеряти, щоб схуднути
Коли потрібно снідати та вечеряти, щоб схуднути / rd.com

Вчені з Університету Суррея (Велика Британія) встановили, що скорочення часового проміжку між першим і останнім прийомом їжі допомагає знизити кількість щодня споживаних калорій і обсяг жиру в організмі.

Вони провели пілотне дослідження, в ході якого люди протягом десяти тижнів на півтори години пізніше снідали і раніше вечеряли, пише Journal of Nutritional Science.

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Науковці під керівництвом Джонатана Джонстона (Jonathan Johnston) вирішили перевірити, як на профілактику ожиріння впливає "м'яке" тимчасове обмеження: відкладений на півтори години сніданок і вечеря, яку з'їли на півтори години раніше звичного для учасників часу.

Коли потрібно снідати та вечеряти, щоб скинути зайві кілограми
​Коли потрібно снідати та вечеряти, щоб скинути зайві кілограми

Автори провели пілотне дослідження, в якому взяли участь 13 осіб (середній індекс маси тіла – 29 кг/м2). Протягом десяти тижнів 7 людям необхідно було дотримуватися рекомендацій щодо обмеження часового проміжку прийому їжі, а шість людей (контрольна група) могли харчуватися за власним графіком. Впродовж всього часу дослідження учасники повинні записувати спожиту їжу, а також на початку і в кінці спостережень пройти медичні вимірювання. Вчені стежили за вагою і обсягами учасників, рівнем глюкози, інсуліну і жирів.

За 10 тижнів учасникам з експериментальної активної групи вдалося скоротити перерву між першим і останнім прийомом їжі майже на чотири години і значно зменшити калорійність споживаної їжі: майже на 720 кілокалорій в порівнянні з початковими показниками.

Як впливає перерва між першим і останнім прийомом їжі на чотири години
 Як впливає перерва між першим і останнім прийомом їжі на чотири години

На вагу зміна харчування не вплинула, але значно позначилася на процентному вмісту жиру в організмі: учасникам експериментальної групи вдалося знизити його на 1,9%. 

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування дослідження Ожиріння
Джерело: 24 Канал
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