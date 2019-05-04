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      Коли в Україну прийде спека до +33 градусів: прогноз

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      Коли прийде спека до +33 градусів в Україні - прогноз погоди
      Коли в Україну прийде аномальна спека / Фото з відкритих джерел

      Червень та липень 2019 року будуть аномально спекотними в Україні, а температура повітря підніматиметься вище +30 градусів. Незважаючи на сонячну погоду, влітку буде й кілька дощових днів.

      Про це синоптик Леонід Горбань розповів у коментарі журналістам 24 каналу.

      Читайте також: Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

      У травні погода в Україні буде поступово прогріватися, а температура повітря підніметься до +24+26 градусів. 

      Перший місяць літа почнеться похолоданням та короткими дощами, а вже з другої декати прийде справжня спека. Стовпчики термометрів з 14-15 червня перевалять за позначку у +30 градусів тепла.

      Температура буде доходити до +29+33 градусів. У липні температури будуть такими ж досить спекотними,
      – сказав синоптик.

      Саме у липні гаряча погода протримається найдовше. Спека розпочнеться з 6-7 числа і затягнеться аж до 9-10 серпня. За цей місяць її на два-три дні перериватиме несильне похолодання з грозами, але різкого скачка температури вниз чекати не варто.

      Аномальна спека почне спадати лише у половині серпня. До кінця останнього місяця літа температура повітря опуститься до +19+22 градусів і нижче, почнуться дощі.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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