Коли Росія припинить транзит газу через Україну

Росія готується припинити транзит газу через газотранспортну систему України. Це станеться після закінчення чинного контракту на транзит, тобто з 2020 року.

Наразі російський Газпром збільшує обсяги прокачування газу до ЄС для того, аби заповнити газові сховища Європі та виконувати свої зобов’язання перед європейськими споживачами у разі затримки запуску "Північного потоку-2", пише "Інтерфакс-Україна".

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Нафтогаз розглядає припинення транзиту через Україну після 2020 року як базовий варіант розвитку подій.

Це дуже-дуже реалістично, що не буде транзиту через Україну з 2020 року. Я наразі не бачу підстав очікувати, що буде транзит газу через Україну,

– заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

Вітренко стверджує, що газ, який Росія планує постачати "Північним потоком-2", не надійде споживачам у Західній Європі, як запевняють в РФ. Газпром спрямує цей газ на ринок Чехії та Австрії для того, аби забезпечити своє монопольне становище у цих країнах.

До слова, корабель Pioneering Spirit, що належить швейцарській компанії Allseas, тимчасово припинив будувати російський газопровід в обхід України "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Новий проект починається у російському Виборзі, проходить на дні Балтійського моря і пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700. З точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС.



Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.