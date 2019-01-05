Коли Ryanair і Wizz Air почнуть літати з Одеси

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air і найбільший європейський лоукостер ірландська авіакомпанія Ryanair почнуть літати з Одеси влітку цього року.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "Радіо Свобода".

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"Я думаю, що ми зможемо вітати лоукост-авіакомпанії Ryanair і Wizz Air в Одесі вже влітку цього року", – сказав він.

При цьому Омелян підкреслив, що необхідно завершити ремонтні роботи в аеропорту в Одеси.

Ми докладемо всіх зусиль, щоб в середині цього року всі роботи з будівництва злітної смуги в аеропорту "Одеса" були завершені. Реалістично до кінця року здати в експлуатацію повністю об'єкт – і злітну смугу, і нові руліжні смуги, які необхідні для функціонування нового терміналу,

– пояснив міністр.

До слова, Wizz Air запустить рейси з Кракова до Києва та до Харкова. Перельоти з Польщі до цих двох українських міст стартують у 2019 році.