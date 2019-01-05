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      Коли Ryanair і Wizz Air почнуть літати з Одеси

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      Лоукостери Ryanair і Wizz Air почнуть літати з Одеси влітку цього року l
      Лоукостери Ryanair і Wizz Air почнуть літати з Одеси влітку цього року l / Фото з відкритих джерел

      Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air і найбільший європейський лоукостер ірландська авіакомпанія Ryanair почнуть літати з Одеси влітку цього року.

      Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "Радіо Свобода".

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      "Я думаю, що ми зможемо вітати лоукост-авіакомпанії Ryanair і Wizz Air в Одесі вже влітку цього року", – сказав він.

      При цьому Омелян підкреслив, що необхідно завершити ремонтні роботи в аеропорту в Одеси.

      Ми докладемо всіх зусиль, щоб в середині цього року всі роботи з будівництва злітної смуги в аеропорту "Одеса" були завершені. Реалістично до кінця року здати в експлуатацію повністю об'єкт – і злітну смугу, і нові руліжні смуги, які необхідні для функціонування нового терміналу,
      – пояснив міністр.

      До слова, Wizz Air запустить рейси з Кракова до Києва та до Харкова. Перельоти з Польщі до цих двох українських міст стартують у 2019 році.

       

      Теги: Новини України Новини Одеси авіація Wizz Air Ryanair Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 Канал
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