Коли ситуація з забрудненням повітря в Києві покращиться: прогноз Укргідрометцентру та ДСНС

Київ і надалі перебуває на першому місці у світі за рівнем забруднення повітря. Показники забрудненості перевищують норму у понад 3 рази. В Укргідрометцентрі заявили, що найближчими днями ситуація суттєво не зміниться. Підтримують цю думку і в ДСНС.

Найближчими днями очікувати поліпшення ситуації не варто, повідомив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко під час брифінгу.

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Що відомо про якість повітря у Києві

зважені речовини (пил і залишки горіння) перевищують граничну допустиму концентрацію у 2 – 4 рази;

діоксид сірки, діоксид азоту, а також формальдегід перевищують допустимі значення у 2 – 3 рази;

оксид вуглецю перебуває у межах нижче за допустимі значення.

Прокопенко зазначив, що такі показники характерні для весняного періоду і є некритичними для населення.

Ці забруднення, які спостерігаються в Києві, є наслідком переміщення повітряних мас з території Житомирської області. Найближчими днями північно-західний напрямок вітру збережеться. Вже 20 – 22 квітня вітер змінить напрямок, і в ці дні очікується зменшення впливу на забруднення в Києві,

– заявив заступник директора Укргідрометцентру.

Що говорять в ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що забруднення повітря у столиці не пов’язане з пожежами в Чорнобильській зоні. Все через пожежі в Житомирській області. Про це заявив голова ДСНС Микола Чечоткін на щоденній нараді під головуванням Президента.

При цьому очікувати покращення ситуації з забрудненим повітрям у Києві слід з наступного тижня, коли вітер змінить напрямок на північний. Натомість опадів не очікується, тож дощ не допоможе в боротьбі з пожежами на Житомирщині.

Рівень забруднення повітря: головне

Українська столиця залишається містом з найбруднішим повітрям на планеті. Про це свідчать дані порталу iQair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 9 ранку 18 квітня індекс забруднення повітря в Києві становив 246 пунктів (дуже високий рівень небезпеки) при нормі в 50 пунктів. Наразі він дещо знизився і становить 151 пункт.

Важливо! Влада переконує, що забруднення повітря у Києві не є наслідком пожеж у Чорнобильській зоні.



Що робити через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу