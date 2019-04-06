Коли скасують потяги до Росії: відповідь Омеляна

Потяги, що прямують із Києва та Львова до Москви можуть скасувати вже через декілька років. За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна цей напрям вже "відмирає" сам по собі.

24 канал повідомляв, що у лютому "Укрзалізниця" зменшила періодичність курсування поїздів, які прямують з українських міст до Москви. Такі зміни зумовлені різким скороченням пасажиропотоку. Відомо, що у 2018 році "Укрзалізниця" перевезла до Росії 772,9 тисячі пасажирів, що майже на 20% менше, аніж у 2017 році.

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Так, під час брифінгу міністр інфраструктури України Володимир Омелян зазначив, що у 2018 році Україна вперше мала більший пасажиропотік в напрямку до Євросоюзу, ніж у східному напрямку, передає УНН.

Падіння ринку пасажирських перевезень залізницею кожного року – 15 – 20% і цей тренд зберігається… Ми пішли природнім еволюційним шляхом. Я думаю, ще декілька років і ми закриємо цей потяг,

– наголосив Омелян.

За його словами, зараз все більше українців розуміють, що у країнах Євросоюзу можна заробляти набагато більше, працюючи при цьому в більш комфортних умовах, ніж у Російській Федерації.



Зазначимо, що ініціатива Мінінфраструктури щодо зупинення пасажирського залізничного сполучення є заходом у відповідь на дії Росії в Азовському морі та окупацію територій.