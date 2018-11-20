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      Коли слід розпочинати сексвиховання дитини

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      Чому з дітьми слід говорити про секс і на статеві теми: пояснення секс-педагога
      Чому з дітьми слід говорити про секс і на статеві теми: пояснення секс-педагога / Фото з відкритих джерел

      Статеве виховання дитини починається з її народження та проходить щодня. Дитина дивиться, як мама та тато будують взаємини, як знаходять компроміси, як відстоюють свої кордони, наскільки дбайливо ставляться до здоров'я, що говорять про насильство, любов, недоліки та переваги, уміють радіти чужим успіхам чи ні. Таким чином, діти переймають цінності своєї сім'ї.

      Таку думку висловила секс-педагог Юлія Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram.

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      За її словами, секс-виховання – це не розмова про секс і не відповідь на питання, звідки беруться діти.

      Це бесіди. Цікаві, регулярні, з безліччю відкритих питань ("А як би ти вчинив/вчинила у цій ситуації?", "Що тебе лякає/бентежить/смішить у цьому?", "Як думаєш, чому це вважається забороненим?"), з докладним обговоренням різних ситуацій. Починаючи з 2-3 років і до 16-18-ти щонайменше,
      – наголошує фахівець.

      Секс, розмова, батьки, діти, Ярмоленко, освіта

      Також Юлія Ярмоленко зауважила, що немає такого поняття, як рано, оскільки "якщо ви вважаєте, що у 3-6 років говорити про це ще не варто, то у 7-10 років є ймовірність зіткнутися з невеликою сексуальною "катастрофою".

      "Саме мама та батько є відповідальними за те, чи отримає їхня дитина грамотну інформацію про секс чи ні. І у якому форматі це трапиться: цікаво, делікатно, вчасно або безглуздо, неправдиво, з масою міфів. Вибір – за вами! Головне – наявність у вас бажання говорити з дитиною на цю тему, і все обов'язково вийде", – підсумувала секс-педагог.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ⠀ Зарисовки. ⠀ - Здравствуйте, нам нужно занятие по сексуальной грамотности для детей 13-14 лет. - ОК. Единственное, у меня закончились презер... - Нет-нет, это им еще рано. Поэтому даже не переживайте! Нам очень важно, чтобы вы как можно скорее к нам приехали, потому что... у нас одна девочка в классе уже беременна. Занавес.. ⠀ *** - У меня большая проблема с дочерью [история]. - А вы поговорили с ней об этом? - Нет, я жду, когда она подрастет, и мы пригласим вас в школу! - ??? ⠀ *** - Сколько детям лет? - 7-8. - Пока не работаю с такими малышами. Но я с удовольствием расскажу родителям, как об этом поговорить с детьми. - Но родители не хотят сами, они хотят, чтобы вы сами пришли и все объяснили детям! - ... ⠀ Нужно признаться, что я не волшебница! Я не могу за 2 часа совершить то, что должны сделать родители за 16-18 лет. ⠀ Половое воспитание начинается с рождения и происходит каждый день! Ребенок смотрит, как мама и папа строят отношения, как находят компромиссы, как отстаивают свои границы, насколько бережно относятся к здоровью, что говорят о насилии, любви, недостатках и достоинствах, умеют радоваться чужим успехам или нет. Таким образом дети перенимают ценности своей семьи. ⠀ Сексвоспитание - не разговор о сексе и не ответ на вопрос, откуда берутся дети. Это беседы. Интересные, регулярные, с множеством открытых вопросов ("А как бы ты поступил/поступила в этой ситуации?", "Что тебя пугает/смущает/смешит в этом?", "Как думаешь, почему это считается запретным?"), с подробным обсуждением различных ситуаций. Начиная с 2-3 лет и до 16-18 минимум! ⠀ Нет такого понятия, как рано. Потому что если вы считаете, что в 3-6 лет говорить об этом еще не стоит, то в 7-10 лет есть вероятность столкнуться с небольшой сексуальной "катастрофой". ⠀ Именно мамы и папы ответственны за то, получит их ребенок грамотную информацию о сексе или нет. И в каком формате это случится: интересно, деликатно, вовремя или бестолково, неправдиво, с массой мифов. ⠀ Выбор за вами! И если согласны на первый вариант, я помогу: и вебинарами, и постами, и ответами в личке. Главное - наличие у вас желания говорить с ребенком на эту тему! И все обязательно получится :)

      A post shared by Всё о сексуальном образовании (@sexinforia) on

      Нагадаємо, раніше Юлія Ярмоленко наголошувала, що хлопцям віком від 9 до 11 років (саме у цей час відбувається їхнє статеве дозрівання) буде не зайвим пояснити, що таке ерекція або полюції.

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      Теги: Здорове життя Секс Діти Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 канал
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