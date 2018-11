Коли слід розпочинати сексвиховання дитини

⠀ Зарисовки. ⠀ - Здравствуйте, нам нужно занятие по сексуальной грамотности для детей 13-14 лет. - ОК. Единственное, у меня закончились презер... - Нет-нет, это им еще рано. Поэтому даже не переживайте! Нам очень важно, чтобы вы как можно скорее к нам приехали, потому что... у нас одна девочка в классе уже беременна. Занавес.. ⠀ *** - У меня большая проблема с дочерью [история]. - А вы поговорили с ней об этом? - Нет, я жду, когда она подрастет, и мы пригласим вас в школу! - ??? ⠀ *** - Сколько детям лет? - 7-8. - Пока не работаю с такими малышами. Но я с удовольствием расскажу родителям, как об этом поговорить с детьми. - Но родители не хотят сами, они хотят, чтобы вы сами пришли и все объяснили детям! - ... ⠀ Нужно признаться, что я не волшебница! Я не могу за 2 часа совершить то, что должны сделать родители за 16-18 лет. ⠀ Половое воспитание начинается с рождения и происходит каждый день! Ребенок смотрит, как мама и папа строят отношения, как находят компромиссы, как отстаивают свои границы, насколько бережно относятся к здоровью, что говорят о насилии, любви, недостатках и достоинствах, умеют радоваться чужим успехам или нет. Таким образом дети перенимают ценности своей семьи. ⠀ Сексвоспитание - не разговор о сексе и не ответ на вопрос, откуда берутся дети. Это беседы. Интересные, регулярные, с множеством открытых вопросов ("А как бы ты поступил/поступила в этой ситуации?", "Что тебя пугает/смущает/смешит в этом?", "Как думаешь, почему это считается запретным?"), с подробным обсуждением различных ситуаций. Начиная с 2-3 лет и до 16-18 минимум! ⠀ Нет такого понятия, как рано. Потому что если вы считаете, что в 3-6 лет говорить об этом еще не стоит, то в 7-10 лет есть вероятность столкнуться с небольшой сексуальной "катастрофой". ⠀ Именно мамы и папы ответственны за то, получит их ребенок грамотную информацию о сексе или нет. И в каком формате это случится: интересно, деликатно, вовремя или бестолково, неправдиво, с массой мифов. ⠀ Выбор за вами! И если согласны на первый вариант, я помогу: и вебинарами, и постами, и ответами в личке. Главное - наличие у вас желания говорить с ребенком на эту тему! И все обязательно получится :)

