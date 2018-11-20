Коли слід розпочинати сексвиховання дитини

Статеве виховання дитини починається з її народження та проходить щодня. Дитина дивиться, як мама та тато будують взаємини, як знаходять компроміси, як відстоюють свої кордони, наскільки дбайливо ставляться до здоров'я, що говорять про насильство, любов, недоліки та переваги, уміють радіти чужим успіхам чи ні. Таким чином, діти переймають цінності своєї сім'ї.

Таку думку висловила секс-педагог Юлія Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram.

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За її словами, секс-виховання – це не розмова про секс і не відповідь на питання, звідки беруться діти.

Це бесіди. Цікаві, регулярні, з безліччю відкритих питань ("А як би ти вчинив/вчинила у цій ситуації?", "Що тебе лякає/бентежить/смішить у цьому?", "Як думаєш, чому це вважається забороненим?"), з докладним обговоренням різних ситуацій. Починаючи з 2-3 років і до 16-18-ти щонайменше,

– наголошує фахівець.

Також Юлія Ярмоленко зауважила, що немає такого поняття, як рано, оскільки "якщо ви вважаєте, що у 3-6 років говорити про це ще не варто, то у 7-10 років є ймовірність зіткнутися з невеликою сексуальною "катастрофою".

"Саме мама та батько є відповідальними за те, чи отримає їхня дитина грамотну інформацію про секс чи ні. І у якому форматі це трапиться: цікаво, делікатно, вчасно або безглуздо, неправдиво, з масою міфів. Вибір – за вами! Головне – наявність у вас бажання говорити з дитиною на цю тему, і все обов'язково вийде", – підсумувала секс-педагог.

Нагадаємо, раніше Юлія Ярмоленко наголошувала, що хлопцям віком від 9 до 11 років (саме у цей час відбувається їхнє статеве дозрівання) буде не зайвим пояснити, що таке ерекція або полюції.