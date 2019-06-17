Коли SMMник не прибрав фільтр: у Пакистані засідання уряду провели у котячих масках – фото

У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва відбулася доволі незвична трансляція засідання місцевого уряду у Facebook. SMM-менеджер, який вів онлайн, очевидно, на щось відволікся та забув відключити один з фільтрів. Відтак чиновники постали в образі котів під час обговорення проблем регіону.

Про курйоз повідомив журналіст Мансур Алі Кхан, написавши: "На думку команди, що відповідає за ведення урядових соцмереж, тепер у нас там є кішка", — зазначив він.

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Цікаво, що серед присутніх на засіданні був міністр з інформаційної політики провінції Шаукат Алі Юсафзаи.

یہ فیس بک پر لائیو تھے اور فلٹر بھی آن کررکھا تھا مگر بہت دیر ہوچکی تھی شریر لوگوں نے اسکرین شاٹس لے لئے اور بیستی شروع۔ pic.twitter.com/QtvaWdgl8x — Far (@Far68129805) 14 червня 2019 р.

شوکت یوسف زئی بھی بھی بلی بن گیا pic.twitter.com/Tyaq8okgcu — Seyed Kashif Bukhari (@jiyebhutto51214) 14 червня 2019 р.

Запис відеотрансляції миттєво видалили з урядової сторінки у Facebook. Та все ж ті, хто його дивився, встигли зробити скріншоти та радо поділитись зі світом. Так інцидент набув розголосу у ЗМІ та став об'єктом для жартів у соцмережах.

У місцевому уряді зазначили, що це була банальна людська помилка і пообіцяли, що надалі вживатимуть заходи, аби цього не трапилось у майбутньому.