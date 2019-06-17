Коли SMMник не прибрав фільтр: у Пакистані засідання уряду провели у котячих масках – фото
У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва відбулася доволі незвична трансляція засідання місцевого уряду у Facebook. SMM-менеджер, який вів онлайн, очевидно, на щось відволікся та забув відключити один з фільтрів. Відтак чиновники постали в образі котів під час обговорення проблем регіону.
Про курйоз повідомив журналіст Мансур Алі Кхан, написавши: "На думку команди, що відповідає за ведення урядових соцмереж, тепер у нас там є кішка", — зазначив він.
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Цікаво, що серед присутніх на засіданні був міністр з інформаційної політики провінції Шаукат Алі Юсафзаи.
Запис відеотрансляції миттєво видалили з урядової сторінки у Facebook. Та все ж ті, хто його дивився, встигли зробити скріншоти та радо поділитись зі світом. Так інцидент набув розголосу у ЗМІ та став об'єктом для жартів у соцмережах.
У місцевому уряді зазначили, що це була банальна людська помилка і пообіцяли, що надалі вживатимуть заходи, аби цього не трапилось у майбутньому.