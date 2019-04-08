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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Коли та де мають відбутися передвиборчі дебати: позиція штабів Зеленського та Порошенка

      2205 Читать новость на русском
      Петро Порошенко та Володимир Зеленський
      Петро Порошенко та Володимир Зеленський / 24 канал

      Кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко продовжують сперечатися та висувати нові вимоги щодо проведення дебатів. Журналісти 24 каналу з'ясували, яку позицію мають штаби лідерів президентських перегонів, а також що про це говорить Суспільне.

      Коли мають відбутися дебати

      Після оголошення офіційних результатів першого туру виборів президента Суспільне проводить перемовини зі штабами двох кандидатів, які вийшли у другий тур. Тож, після згоди Володимира Зеленського і Петра Порошенка буде призначено дату передвиборчих дебатів.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      За законом, вони мають відбутися не пізніше, ніж 19 квітня. Варто зазначити, що закон "Про вибори президента України" не зобов'язує кандидатів брати участь в теледебатах, адже ніяких покарань за неучасть у процесі не передбачено.

      Голова Суспільного Зураб Аласанія раніше заявив, що можуть провести дебати будь-де, хоч на Марсі. Проте вони обмежені нормами законодавства.

      Наразі ніяких домовленостей не відбулося. Ми почули позицію штабів, а вони почули нашу. І вже після позиції ЦВК стане зрозуміло ("коли відбудуться дебати", – 24 канал). Роль Суспільного у дебатах на НСК "Олімпійський" ще не зрозуміла,
      – заявив голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

      Дивіться відео: позиція Суспільного про дебати

      Позиція штабу Володимира Зеленського щодо дати та місця

      Шоумен та лідер президентських перегонів Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що дебати обов'язково мають відбутися на НСК "Олімпійський" 19 квітня. 

      Керівник штабу Зеленського Іван Баканов наголосив, що формат проведення дебатів на стадіоні буде доречним, адже буде максимально відкритим.

      Дивіться відео: позиція штабу Зеленського

      Також у штабі шоумена зауважили, що дебати мають проводитися коштом передвиборчих штабів у співвідношенні 50 на 50. За словами Аласанії, дебати на "Олімпійському" можуть коштувати від 5,6 мільйона гривень.

      Позиція штабу Петра Порошенка 

      Чинний президент у відеозверненні погодився прийти на дебати на стадіоні, але 14 квітня, тобто за тиждень до другого туру виборів. 

      Ми розуміємо мотиви нашого опонента відтермінувати дебати, але, на нашу думку, 19 квітня – це занадто пізній строк. Тож, пропозиція Петра Порошенка провести дебати 14 квітня залишаться в силі,
      – зауважив речник передвиборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

      Дивіться відео: яку позицію мають у штабі Петра Порошенка

      Історія з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      blog_ava
      Національний екзит-пол на президентських виборах: коли будуть результати 2 туру
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Зураб Аласанія Суспільне Телебачення
      Джерело: 24 канал
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