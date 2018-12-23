22:23
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ІНДОНЕЗІЯ

      "Коли тримаєш їх в руці, стає сумно": у Порошенка попросили вилучили з обігу металеві гривні

      7483 Читать новость на русском
      У Порошенка попрохали вилучити з обігу металеві гривні
      У Порошенка попрохали вилучити з обігу металеві гривні / фото з відкритих джерел

      Президента Петра Порошенка закликали вилучити з обiгу нові металеві монети номіналом одну та дві гривні, які "нагадують копійки".

      Відповідну петицію розмістили на сайті глави держави.

      Читайте також: Без входу та виходу: у Росії для дітей побудували льодовий лабіринт, із якого не вибратись

      Вилучення з обiгу нових 1 та 2 гривень, якi нагадують 1 та 2 копiйки. Коли їх тримаєеш в руці, стає сумно, бо починаеш усвідомлювати, що зробили з твоєю Вітчизною,
      – йдеться у поясненні вимоги.

      Автор петиції вважає, що гривня є символом держави, благополуччя та життя українців.

      "Тому таке знущання не є припустимим", – мовиться у тексті.

      Петиція була створена 20 грудня і має 24 із 25 тисяч необхідних голосів. Збір підписів триватиме ще 87 днів.

      Нагадаємо, Нацбанк у червні 2018 року припинив карбувати дрібні монети та  дозволив продавцям не давати покупцям решту.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Курйозні новини Гроші
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 23 грудня: шалені черги на кордоні із Польщею і смертоносне цунамі в Індонезії
      сьогодні , 22:01 Головні новини 23 грудня: шалені черги на кордоні із Польщею і смертоносне цунамі в Індонезії
      1015
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найсмішніші меми тижня: плямистий Шуфрич і чудернацький костюм на "Міс Всесвіт"
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: плямистий Шуфрич і чудернацький костюм на "Міс Всесвіт"
      2244
      Бійка у Раді, провокації проти Епіфанія та розмитнення "євроблях"– топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Бійка у Раді, провокації проти Епіфанія та розмитнення "євроблях"– топ-5 відео тижня
      532
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      сьогодні , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 595
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки
      17 липня , 20:01
      Хто такий скандальний Каськів і як він потрапив у політику
       8 вересня 2016 , 16:44
      "Хлопці, величезне вам дякую", – Ярмоленко подякував гравцям Динамо , які вийшли на матч проти Львова у футболках із зображенням Андрія
       28 жовтня , 19:45
      Топ-10 гравців, які найбільше подорожчали: від суперників України до вундеркінда Борусії Д, який зріс у ціні на 78 млн
       11 грудня , 22:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук