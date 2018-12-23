"Коли тримаєш їх в руці, стає сумно": у Порошенка попросили вилучили з обігу металеві гривні

Президента Петра Порошенка закликали вилучити з обiгу нові металеві монети номіналом одну та дві гривні, які "нагадують копійки".

Відповідну петицію розмістили на сайті глави держави.

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Вилучення з обiгу нових 1 та 2 гривень, якi нагадують 1 та 2 копiйки. Коли їх тримаєеш в руці, стає сумно, бо починаеш усвідомлювати, що зробили з твоєю Вітчизною,

– йдеться у поясненні вимоги.

Автор петиції вважає, що гривня є символом держави, благополуччя та життя українців.

"Тому таке знущання не є припустимим", – мовиться у тексті.

Петиція була створена 20 грудня і має 24 із 25 тисяч необхідних голосів. Збір підписів триватиме ще 87 днів.

Нагадаємо, Нацбанк у червні 2018 року припинив карбувати дрібні монети та дозволив продавцям не давати покупцям решту.