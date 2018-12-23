"Коли тримаєш їх в руці, стає сумно": у Порошенка попросили вилучили з обігу металеві гривні
Президента Петра Порошенка закликали вилучити з обiгу нові металеві монети номіналом одну та дві гривні, які "нагадують копійки".
Відповідну петицію розмістили на сайті глави держави.
Читайте також: Без входу та виходу: у Росії для дітей побудували льодовий лабіринт, із якого не вибратись
Вилучення з обiгу нових 1 та 2 гривень, якi нагадують 1 та 2 копiйки. Коли їх тримаєеш в руці, стає сумно, бо починаеш усвідомлювати, що зробили з твоєю Вітчизною,
– йдеться у поясненні вимоги.
Автор петиції вважає, що гривня є символом держави, благополуччя та життя українців.
"Тому таке знущання не є припустимим", – мовиться у тексті.
Петиція була створена 20 грудня і має 24 із 25 тисяч необхідних голосів. Збір підписів триватиме ще 87 днів.
Нагадаємо, Нацбанк у червні 2018 року припинив карбувати дрібні монети та дозволив продавцям не давати покупцям решту.
Вибір редакції
-
Головні новини 23 грудня: шалені черги на кордоні із Польщею і смертоносне цунамі в Індонезіїсьогодні , 22:01
-
РФ подарувала Болгарії ялинку, там обурились і прикрасили її жовто-блакитними корабликами: фотосьогодні , 21:09
-
"Він буде чудовий!": Трамп емоційно представив наступного очільника Міноборони СШАсьогодні , 19:51