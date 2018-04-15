Коли у Дагестані піднімуть прапор України і гратиме гімн – це буде сильною перемогою, – Беленюк

Жан Беленюк, український борець і срібний призер Олімпійських Ігор 2016 року, що відбулися у бразильському Ріо-де-Жанейро, засудив рішення української влади бойкотувати чемпіонати Європи та світу, що відбуватимуться у Росії. На його думку, так можна чинити лише з комерційними змаганнями, а не з найголовнішими стартами.

Про це український спортсмен розповів у коментарі відомій українській ведучій Каті Осадчій.

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У нашому виді спорту найголовніші старти – це Чемпіонат Європи і Чемпіонат Світу. І якщо не брати участь в одному з них, або ж у двох одразу – це на нас вкрай негативно впливає. Можна забороняти якісь там комерційні старти, коли люди їдуть, заробляють там гроші, попри те, що у нас війна на сході. А коли це старт офіційний, який запроваджено міжнародною федерацією боротьби…,

– зауважив борець.

За його словами, серйозно готувався до Чемпіонату Європи з боротьби, який стартує 30 квітня у Каспійську та наразі перебуває у хорошій формі.

"Якби наше міністерство якимось чином могло вплинути на міжнародну федерацію та цим рішенням, наприклад, можна було б змінити місто, яке приймає чемпіонат Європи. Але, на жаль, для нас наше міністерство може сказати лише, що ми бойкотуємо змагання попри те, що багато людей готувалися. Дуже багато праці, поту, крові, часу витратили для того, щоб підготуватися", – підкреслює призер Олімпіади в Ріо.

За його словами, коли дізнався про рішення Міністерства спорту, то у нього не виникла думка написати листа президенту, або Верховній Раді.

"Річ у тім, що я не повірив. Тому що, на мій погляд, це найабсурдніше рішення. А потім, наскільки я розумію, від міністра там мало що залежить. Міністр спорту, наскільки я розумію, все розуміє, але зробити нічого не може. Такий порядок денний, на жаль, у нас", – констатує він.

Крім того, Беленюк висловив думку, що буде справжньою перемогою в україно-російських взаєминах.

"У Дагестані підняти прапор український і щоб грав український гімн. Я вважаю, що це було б найбільш сильною перемогою, а коли ми просто будемо відсиджуватися у себе вдома, я вважаю, що це не зовсім правильно", – підсумував спортсмен.

До слова, чемпіонат світу з боротьби має пройти з 30 квітня по 6 травня у російському Каспійську. На континентальній першості, що відбулася в латвійській Ризі в 2016 році, Жан Беленюк здобув "золото".

Жан Беленюк прокоментував заборону українським спортсменам виступати на змаганнях у Росії: відео

Нагадаємо, на початку березня міністр молоді та спорту Ігор Жданов заявив, що українські спортсмени не братимуть участь в Універсіаді, що пройде в Росії в 2019 році. За його словами, відомство буде розбиратися з тими атлетами, які захочуть виступати під нейтральним прапором.