Коли у київському метро з'явиться інтернет: відповідь чиновника

Київський метрополітен – найпопулярніший вид громадського транспорту в столиці. Щодня ним користується приблизно 2 мільйони пасажирів. Втім з сучасних видів зв'язку людям доступні лише повільний Інтернет та поганий мобільний зв'язок. Чи піде прогрес далі обіцянок – з'ясували журналісти 24 каналу.

Кияни вже з нетерпінням чекають, коли підземку під'єднають до всесвітньої мережі. Спочатку їм обіцяли Wi-Fi, втім не склалося. Компанія, відповідальна за безкоштовний інтернет у столичному метро збанкрутувала, а все її майно заарештували.

До слова, у роботі київського метрополітену трапився масштабний збій

Вже понад п'ять років чиновники обіцяють під'єднати столичний метрополітен до Всесвітньої мережі. Втім далі гучних заяв справа так і не дійшла. Тим часом пасажири в один голос нарікають на якість інтернету. На одних станціях він ловить, на інших – ні.

Натомість у Європі Wi-Fi у підземці – вже давно не дивина. Вільно користуватися мережею можна у метро Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Швеції, США. І поки в Європі пасажири в метро можуть активно користуватися соціальними мережами чи слухати музику онлайн, в Києві вкотре пробують зрушити ситуацію з мертвої точки. Однак все знову перебуває на стадії обіцянок. Столична влада планує запуск швидкісного 4G в метро у квітні наступного року. Спочатку під'єднають останні станції, до кінця року мобільний Інтернет буде доступний вже у всьому метрополітені.

Інші станції впродовж року будуть впроваджені, бо є специфіка роботи по роботі у метро. Роботи там можуть вестися виключно з першої години ночі до четвертої, коли метро не працює. Будуть починати роботу одразу три оператори,

– пояснив радник Київського міського голови Максим Бахматов.

Поки цей проєкт ще на стадії перемовин. Інвестори кажуть, готові приступити до роботи. Втім спочатку його мають затвердити в Київській міській раді та столичному метрополітені.



Нові правила київського метро / Інфографіка 24 каналу