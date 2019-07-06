Коли у нас буде більшість – буде пізно: Зеленський дав митникам місяць, аби ті виправилися

Відсутність контролю за правоохоронними та митними органами з боку президента – уявлення хибне, і після виборів до Ради воно мине. Президент Зеленський вважає, що митникам вже зараз треба виправлятися і починати працювати як нормальні люди.

Так заявив президент України під час зустрічі з працівниками Державної митної служби в Закарпатті на КПП "Ужгород" у суботу, 6 липня. Трансляцію здійснювали кілька українських телеканалів.

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На думку глави держави, по завершенню позачергових виборів до Верховної Ради пропрезидентська більшість зможе встановити контроль над правоохоронними органами, а це, у свою чергу, дозволить подолати корупцію. І в тому числі – зупинити контрабанду на митниці.

Я хочу звернутися до правоохоронних органів, до митників і до всіх чиновників. Я вважаю, що у вас у всіх є шанс виправиться,

– сказав Зеленський.

"Країна точно буде іншою. Ми точно розуміємо, що нам потрібно зараз один місяць. Хочу всіх попередити: почуття, що в нас тільки новенький Баканов, а більше ніякі правоохоронні органи ми не контролюємо – це відчуття пройде після виборів Верховної Ради. У нас буде своя прокуратура, у нас будуть нормальні відносини з національною поліцією. І ми до цього готові", – розповів глава держави.

Після чого порадив митникам вже зараз "почати працювати як нормальні люди". До того ж, припинити "скаржитися на маленькі зарплати".

Мало грошей? Буде точно менше. Не влаштовує – будь ласка, звільняйтеся зараз. Адже коли у нас буде прокуратура і більшість – буде пізно,

– наголосив президент.

І додав, що у понеділок, 8 липня, має намір підписати указ про боротьбу з контрабандою.

Також Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення – протягом двох діб, пише Mukachevo.net. Інакше президент буде вимагати від виконувача обов'язків голови ДФС Олександра Власова звільнити цих начальників.

Під час робочого візиту на Львівщину, під час якого представили керівника області, президент Володимир Зеленський заявив про готовність розслідувати усі факти про підпал Грибовицького полігону та сміттєву блокаду, що тривала понад рік.