Коли Україна остаточно закріпить курс на Євросоюз і НАТО: нардеп назвала терміни

На закріплення зовнішньополітичного курсу на Євросоюз і НАТО в Конституції України знадобляться 2 пленарні сесії Верховної Ради. Саме стільки часу потрібно для затвердження змін, запропонованих президентом Петром Порошенком.

Про це "РБК-Україна" розповіла голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат Ірина Фриз.

За словами політика, спершу документ має набрати 226 голосів народних депутатів, після чого його передадуть до Конституційного суду.

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"Впевнена, зважаючи на те, що сьогодні ми маємо повний склад Конституційного суду і у нас є голова суду, прийняття рішення з цього питання не буде загальмовуватися, і до наступної сесії парламент зможе отримати рішення з цього питання. А значить, на наступній сесії (з лютого 2019 року) ми зможемо приймати це рішення в цілому", – пояснила Фриз.

Нагадаємо, на святкуванні Дня Незалежності Петро Порошенко заявив, що наполягатиме на закріпленні в Конституції прагнення України приєднатися до ЄС і НАТО.