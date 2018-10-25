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      Коли Україна отримає перший транш МВФ у рамках нової програми: заява голови НБУ Смолія

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      Перший транш МВФ у рамках нової програми Україна отримає до кінця року, – голова НБУ
      Перший транш МВФ у рамках нової програми Україна отримає до кінця року, – голова НБУ / Фото з відкритих джерел

      Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що, цілком імовірно, Україна отримає перший транш у рамках нової програми співпраці з МВФ до кінця поточного року.

      Відповідні його слова передає "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: МВФ у новій програмі знизив вимоги до реформ в Україні, – S&P

      "Поки ми не можемо говорити про чіткі терміни, оскільки рішення буде ухвалювати Рада директорів МВФ. Ми очікуємо, що це станеться у грудні, і ми можемо очікувати на транш ще цього року", – зауважив він

      Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ) досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA). 

      Згодом у Міністерстві фінансів заявили, що Рада Міжнародного валютного фонду має затвердити нову програму макрофінансової допомоги stand-by до кінця 2018 року за умови, що Україна виконає всі домовленості.

      До слова, як зазначили у Кабміні, однією з умов продовження Міжнародним валютним фондом співпраці з Україною є прирівняння цін на газ для населення до рівня промисловості. Ще однією важливою умовою отримання траншу було створення Антикорупційного суду, що Україна формально виконала. 

      Теги: Новини України Гроші Транш МВФ МВФ НБУ Яків Смолій
      Джерело: 24 канал
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