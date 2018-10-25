Коли Україна отримає перший транш МВФ у рамках нової програми: заява голови НБУ Смолія

Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що, цілком імовірно, Україна отримає перший транш у рамках нової програми співпраці з МВФ до кінця поточного року.

Відповідні його слова передає "Інтерфакс-Україна".

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"Поки ми не можемо говорити про чіткі терміни, оскільки рішення буде ухвалювати Рада директорів МВФ. Ми очікуємо, що це станеться у грудні, і ми можемо очікувати на транш ще цього року", – зауважив він

Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ) досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA).



Згодом у Міністерстві фінансів заявили, що Рада Міжнародного валютного фонду має затвердити нову програму макрофінансової допомоги stand-by до кінця 2018 року за умови, що Україна виконає всі домовленості.



До слова, як зазначили у Кабміні, однією з умов продовження Міжнародним валютним фондом співпраці з Україною є прирівняння цін на газ для населення до рівня промисловості. Ще однією важливою умовою отримання траншу було створення Антикорупційного суду, що Україна формально виконала.