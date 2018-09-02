Коли Україна отримає Томос про надання автокефалії православній церкві

Перерахував усі приклади самоуправства Москви щодо київської метрополії – так вселенський патріарх Варфоломій відкривав збори верховних архиєреїв у Константинополі. 2 вересня пройшов другий день синаксису, і в центрі – питання про надання Україні Томосу.

Те, що він таки буде, стало зрозуміло ще декілька днів тому. До Варфоломія приїздив очільник російської православної церкви – Кіріл. Однак, переконати не надавати українській церкві автокефалію не зміг.

Читайте також: Україні можуть надати Томос до свята Покрови, – релігієзнавець

Автівки зїзджаються одна за одною – так напередодні у Стамбулі розпочинався триденний синаксис – збори всіх верховних архиєреїв Константинопольської Православної Церкви на чолі з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Востаннє він відбувався у серпні 2015 року.

Сьогодні по обіді в центрі уваги – українське питання. Релігієзнавець зазначає: Україна своє "домашнє завдання" виконала – тепер рішення за Константинополем.

Залишається тепер Вселенській патріархії лише зі свого боку виконати ту частину, яка об'єктивно за нею залишається, тобто провести переговори з усіма помісними церквами, нейтралізувати відвертих опонентів як в середині самої церкви, так і з боку Московського патріархату,

– сказав керівник департаменту у справах релігії Міністерства культури Андрій Юраш.

Релігієзнавці читають поміж рядків. На відкритті собору патріарх Варфоломій прочитав доповідь, в якій перерахував усі приклади московського самоуправства щодо київської митрополії з 15 століття. Однак, рішення по Томосу сьогодні очікувати – не слід.

Про якісь рішення не йдеться, тому що саме завдання синаксису - зібрання ієрархів константинопольського патріархату - це обговорити питання і дати певні поради, а рішення прийматимуться вже синодом. Синод відбудеться з 9 по 11 жовтня і можливо є великий шанс, що він буде розглядати українське питання,

– відповів професор університету Лойола-Мерімаунт у Лос-Анджелесі архімадрит Кирило.

У Православній церкві Київського патріархату припускають, що до кінця року документи підпишуть. Після цього Константинополь має зняти анафему з Філарета, яку з політичних мотивів оголосила Московська патріархія. А потім на помісному соборі в Україні обрати єдиного предстоятеля правосланої церкви. І це буде об'єднання українських православних церков в єдину помісну православну церкву.

Намається завадити створенню української помісної церкви – Кремль. У пятницю очільник російської церкви – Кіріл – спеціально прилетів до Стамбулу, щоб зустрітись з Вселенським Патріархом перед засіданням. Після зустрічі Кіріл був небагатослівним. Адже подейкують, що йому сказали, що Томос – буде.

Нагадаємо, звернувся до Вселенського патріарха з проханням надати Україні дозвіл на створення власної помісної церкви Петро Порошенко звернувся наприкінці квітня. Цю ідею напередодні підтримала Верховна Рада. Тоді ж – наприкінці квітня – Святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від Президента України.