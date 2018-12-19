Коли Україна отримає транш у мільярд доларів від Світового Банку

Гарантія Світового Банку на 750 мільйонів доларів допоможе Україні залучити в державний бюджет на міжнародних ринках близько 1 мільярда доларів США двома траншами.

Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова, пише "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, перший транш складе 400 мільйонів доларів, другий – 600. Отримає їх Україна до кінця грудня 2018-ого і у січні 2019 року відповідно.

Гарантія дає можливість використовувати її як leverage: отримати більшу суму, ніж сама гарантія. У нас вже є певні ліміти в міжнародних організаціях, які ми можемо вибирати. Можна було взяти меншу суму, наприклад, прямим фінансуванням, або взяти гарантію і мати більший доступ до ринку,

– зазначила міністерка.

Вона наголосила, що такий підхід розвиває ринок.

"Тому що коли виходимо на ринок під гарантію, ми виходимо на кращих умовах, ніж якби виходили самі", – пояснила Маркарова.

Крім того, Міністерство хотіло б отримати перший транш у євро, аби розширити ринок і залучити нових кредиторів.

Раніше Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Перший транш цієї програми, розміром 1,4 мільярда доларів, надійде вже найближчим часом у грудні. Міністерка фінансів Оксана Маркарова нагадала, що у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна буде дотримуватися своїх зобов’язань щодо доведення цін на газ для населення до ринкового рівня.