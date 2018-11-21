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      Коли Україна підпише угоду про відкрите небо з ЄС: в уряді розповіли деталі

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      В уряді розповіли, коли підпишуть з ЄС угоду про "відкрите небо"
      В уряді розповіли, коли підпишуть з ЄС угоду про "відкрите небо" / Фото з відкритих джерел

      Підписання Угоди про спільний авіаційний простір, або "Відкрите небо" з Європейською комісією може відбутися вже у квітні наступного року.

      Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України з питань євроінтеграції Віктор Довгань, пише "Європейська правда".

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      Так, підписання угоди про відкрите небо слід очікувати вже у першій половині 2019 року.

      Ми зробимо все можливе, щоб вийти на підписання САП (Угоди про спільний авіаційний простір – 24 канал) після набуття чинності Угоди про Brexit в квітні 2019 року, 
      – сказав він.

      Довгань також нагадав, що підписання стане можливим лише після того, як ЄС і Британія підпишуть угоду щодо Brexit, а Іспанія і Британія підпишуть протокол щодо Гібралтару. Тоді ЄС і Україна внесуть відповідні формулювання в угоду про спільний авіапростір. Ці зміни також мають бути погоджені з 27 державами-членами.

      Слід зазначити, що нині у лоукостерів, наприклад у Ryanair, немає рейсів до Франції, Іспанії та Італії. Це пов’язано з двосторонніми угодами між державами щодо авіаперевезень. 

      До слова, Ірландський лоукостер Ryanair планує інвестувати в Україну близько 1,5 мільярда євро протягом найближчих декількох років.

      Про яку угоду мовиться?
      Європейський спільний авіаційний простір (САП) – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використання повітряного простору. Переговори про САП з Україною завершилися в 2013 році. Угода дозволила би українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу і України. Разом з тим, підписання угоди неможливо без розв’язання спору між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, який актуалізувався після референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

      Теги: Новини політики Новини України авіація Євросоюз Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 Канал
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