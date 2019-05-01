Коли Україна закінчить будувати стіну на кордоні з Росією: названо дату

Облаштування державного кордону між Україною і Росією буде завершено менш, ніж за 2 роки - до 2021 року. Будівництво обійдеться у понад 4 мільярди гривень.

Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" розповів, що наразі майже завершено роботи будівництва кордону в Харківській області. Залишилось лише облаштувати систему відеоспостереження на окремих ділянках.

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"Розпочато роботи в Луганській та Чернігівські областях. Своїми силами облаштовуємо кордон на Сумщині. Пізніше ця система органічно доповнить систему "інтелектуального кордону". Думаю, що до 2021 року ми закінчимо основні роботи", – сказав Цигикал.

Очільник ДПСУ додав, що якщо будуть ті обсяги фінансування, які затвердженні планом, то до кінця цього року прикордонники завершать позначення на місцевості усього кордону.

Загалом вартість інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки кордону становить трохи більше 4 мільярдів гривень. Упродовж 2015-2018 років було виділено 1,3 мільярда гривень. У 2019 вже понад 60 мільйонів гривень,

– додав він.

Що таке "Європейський вал" або "Стіна"?Проект облаштування українського держкордону з Росією. Його будівництво ініціював Кабмін під керівництвом Арсенія Яценюка у 2014 році. Реалізувати проект розраховували до 2020 року. Він передбачає укріплення кордону, будівництво фортифікаційних споруд та систем спостереження.



У 2019 році на проект передбачене виділення з бюджету 400 мільйонів гривень. За ці кошти заплановано розгорнути значну кількість комплексів відеоконтролю та сигналізації, улаштувати 50 кілометрів протитранспортних ровів, 9,5 кілометрів сітчастої огорожі, прокласти 65,8 кілометра рокадної дороги та провести низку інших важливих робіт.