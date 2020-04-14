Коли Україна зможе назавжди відмовитись від програм МВФ: версія Гетманцева

Україна очікує на грошову допомогу від Міжнародного валютного фонду у розмірі 5,5 мільярдів доларів. Від цього залежить майбутнє громадян та рівень економіки держави. Однак голова комітету Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу назвав конкретні кроки, які повинна зробити держава, аби назавжди відмовитись від програм МВФ.

Він зазначив, що зараз транш від МВФ дуже потрібен Україні для того, аби продовжити проактивну політику з державним боргом. Це допоможе відмовитись від грошової допомоги МВФ у майбутньому.

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► За його словами, насамперед потрібно зменшити обсяг державного боргу.

"Це вже відбувається. Ми говорили про те, що до 2024 року можна буде зменшити аж до 40% з 50%, які були наприкінці 2019 року", – зауважив голова комітету Ради.

► Також Україна, як ствердив Гетманцев, повинна здешевити борг.

"Той дорогий борг, який брали усі ці 4 роки, потрібно змінити на дешевший і замінити короткий борг на довгий", – сказав Гетманцев.

Він наголосив, що цей крок варто зробити в середньостроковій перспективі.

Тобто за 2-3 роки маємо реструктуризувати власний борг, а також збільшити гривневу частину цього боргу. Натомість зменшити доларову. Це можна зробити лише за стабільності гривні,

– зауважив голова комітету.

Гетманцев розповів, що якщо Україна виконає ці задачі, то можна буде взагалі відмовитися від програм МВФ. Однак зробити це не шляхом дефолту чи реструктуризації, а виконати свої зобов'язання перед іноземними кредиторами.

"При цьому зберегти гідність, гроші громадян та уникнути негативних наслідків. Ми на це розраховуємо, це є в наших планах роботи з державним боргом", – сказав Гетманцев.

Він додав, що передумовою цього плану є прийняття "антиколомойського" закону.

Що відомо про транш від МВФ?У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон – так званий "антиколомойський".



Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. У ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі у першому читанні.

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