Коли Україна зможе отримати транш від МВФ: заява НБУ

У Національному банку України розраховують, що приїзд місії Міжнародного валютного фонду матиме позитивний результат, і Україна вже до кінця осені отримає транш від МВФ обсягом близько 2 мільярдів доларів.

Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій.

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"Шанси на позитивний перегляд програми співпраці з МВФ дуже високі. Наш прогноз – нам вдасться домовитись з МВФ і отримати до кінця осені транш розміром близько 2 мільярди доларів. Також це відкриє можливості для співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями та отримати ще 1,5 мільярди фінансової допомоги", – заявив Чурій.

Він додав, що після цього Україна зможе вийти на ринок євробондів та розмістити їх на близько 1,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, 6 вересня в Україну прибуде місія МВФ, представники якої до 19 вересня працюватимуть у Києві.