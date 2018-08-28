Коли Україна зможе застосувати "Джавеліни" на Донбасі

Україна може використовувати американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" у тому разі, коли Російська Федерація почне танковий наступ на Донбасі.

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає "Голос Америки".

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"Якщо Росія почне танковий наступ – так! Саме для цього ця зброя. Це – оборонна зброя проти танкового наступу", – наголосив він.

Проте, спецпредставник Держдепу переконаний, що танковий наступ з боку Росії не є малоймовірним.

Дипломат вважає більш ймовірним те, що будуть тривати бойові дії низької інтенсивності, під час яких російські окупаційні війська можуть використовувати міномети, бомби, міни та роботу снайперів.

Думаю, це частина вже відомого нам циклу – час від часу йде ескалація, а потім тиша. Це було під час Нормандського формату. Через це страждає населення, свобода пересування, рух необхідних товарів, продуктів харчування, створюються загрози для безпеки водопостачання, економіки та охорони здоров'я,

– додав Волкер.

За його словами, Сполучені Штати підтримували і будуть підтримувати Україну в боротьбі проти Росії.

"Реакція США (на нову агресію Росії, – "24") буде такою самою, як і сьогодні. Ми бачимо, що Росія вторгається в Україну, ми підтримуємо Україну, вводимо санкції проти Росії, заповнюємо прогалини в оборонних можливостях, не визнаємо анексію Криму Росією, підтримуємо оновлення територіальної цілісності України, закликаємо до гуманітарної допомоги населенню, надаємо певну допомогу. Все це буде продовжуватися", – наголосив Волкер.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін". Вже 22 травня Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін".

Що таке "Джавелін"?Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.