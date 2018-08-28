17:28
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 14°C
  • середа
    23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Коли Україна зможе застосувати "Джавеліни" на Донбасі

993 Читать новость на русском
Волкер назвав умову, за якої Україна зможе застосувати "Джавеліни" на Донбасі
Волкер назвав умову, за якої Україна зможе застосувати "Джавеліни" на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Україна може використовувати американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" у тому разі, коли Російська Федерація почне танковий наступ на Донбасі.

Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає "Голос Америки".

Читайте також: Ідея єдиної Європи ніколи не буде реалізована без участі України і Росії, – Волкер

"Якщо Росія почне танковий наступ – так! Саме для цього ця зброя. Це – оборонна зброя проти танкового наступу", – наголосив він.

Проте, спецпредставник Держдепу переконаний, що танковий наступ з боку Росії не є малоймовірним.

Дипломат вважає більш ймовірним те, що будуть тривати бойові дії низької інтенсивності, під час яких російські окупаційні війська можуть використовувати міномети, бомби, міни та роботу снайперів.

Думаю, це частина вже відомого нам циклу – час від часу йде ескалація, а потім тиша. Це було під час Нормандського формату. Через це страждає населення, свобода пересування, рух необхідних товарів, продуктів харчування, створюються загрози для безпеки водопостачання, економіки та охорони здоров'я,
– додав Волкер.

За його словами, Сполучені Штати підтримували і будуть підтримувати Україну в боротьбі проти Росії.

"Реакція США (на нову агресію Росії, – "24") буде такою самою, як і сьогодні. Ми бачимо, що Росія вторгається в Україну, ми підтримуємо Україну, вводимо санкції проти Росії, заповнюємо прогалини в оборонних можливостях, не визнаємо анексію Криму Росією, підтримуємо оновлення територіальної цілісності України, закликаємо до гуманітарної допомоги населенню, надаємо певну допомогу. Все це буде продовжуватися", – наголосив Волкер.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін". Вже 22 травня Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін".

Що таке "Джавелін"?Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.

Теги: Новини США Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Зброя Курт Волкер Джавелін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
сьогодні, 17:01 Російські маніпуляції: навіщо Кремль повідомив про скасування виборів на окупованих територіях
Дмитро Снєгирьов
У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
сьогодні, 16:05 У які країни Європи українці можуть їздити без віз: інфографіка
25401
Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
сьогодні, 15:10 Нові санкції США проти Росії: Москву може врятувати хіба що смерть Путіна
Семен Кабакаєв
"Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
сьогодні, 14:02 "Ми просто пішли на прорив": історія українського воїна, від якої перехоплює дух
Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
сьогодні, 12:01 Дістали всіх: чому наближені до ватажка "ДНР" мріють, щоб "республіки" не стало
Олексій Чибісов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Коноплянка: Мені ситуація у "Севільї" незрозуміла, трансферне вікно ще відкрите
 21 серпня 2016 , 23:01
Хорватія – Україна: ФФУ показала, як виглядає стадіон у Загребі
 11 березня 2017 , 15:23
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук