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      Коли українські кораблі знову пройдуть через Керченську протоку: заява Полторака

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      Українські кораблі здійснять прохід Керченською протокою
      Українські кораблі здійснять прохід Керченською протокою / Фото з відкритих джерел

      Україна не відмовиться від проходження кораблів через Керченську протоку в Азовське море. Судна здійснюватимуть проходження тоді, коли до цього будуть готові ВМС і міжнародні партнери України.

      Міністр оборони України Степан Полторак під час Київського безпекового форуму розповів, що Україна не може відмовитися від проходу Керченською протокою, адже це означатиме відмову від Азовського моря і від нашої території.

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      "І будемо здійснювати прохід тоді, коли ми отримаємо повну готовність наших Військово-морських сил, отримаємо підтримку наших партнерів. Я сподіваюся, що безпечний прохід буде забезпечений саме так", – наголосив Полторак.

      Водночас, агресивна тактика, яку Росія випробувала в Азовському морі, буде застосована в Балтійському й в інших морях.

      При таких загрозах, коли Росія продовжує повзучий наступ в Азовському морі, випробувала там порядок дій, і зараз так діє в Чорному морі, у мене жодного сумніву немає, що така тактика буде використовуватись і в Балтійському, і в інших морях, і по відношенню до інших країн світу. Ми маємо реагувати на ці загрози,
      – заявив міністр.

      Він підтвердив дані РНБО про можливість стрімкого наступу на Україну з боку Росії, яка створила на кордоні військову інфраструктуру та розгорнула велику кількість армійських підрозділів.

      "На жаль, інфраструктура, яку побудувала Росія, дає можливість протягом буквально кількох днів почати агресію, а найголовніше – навчання, злагодженість, розгортання створення запасів дає можливість в короткий термін наростити можливості російської армії", – підсумував Полторак.

      Чому Україна повинна здійснити прохід Керченською протокою?

      Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

      Що говорять у РФ щодо проходу кораблів в Азовське море?

      У Росії пригрозили будь-якими способами, у тому числі й жорсткими, зупиняти усі судна, які на її думку незаконно проходитимуть Керченською протокою. Москва погрожує затримувати "порушників свого кордону в прямому ефірі"незалежно від національності. Також, у Раді Федерації Росії пригрозили Україні військовим конфліктом. також країна-агресор розкритикували військову присутність НАТО в Чорноморському регіоні на підтримку Грузії і України, які постраждали від російської агресії.

      Як НАТО буде допомагати Україні?

      Країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Там вони будуть проходити спільні навчання з військово-морськими силами України. Особлива увага партнерів НАТО буде спрямована на допомогу Військово-морським силам та Повітряним силам України. Також НАТО планує вжити необхідних заходів задля забезпечення безпечного проходу суден України через Керченську протоку. З цією ж метою організація планує розширити масштаби повітряної розвідки у регіоні Чорного моря.

      Як Росія напала на Україну в Азовському морі? 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

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      Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Конфлікт в Азовському морі Степан Полторак Україна – Росія Міністерство оборони України Водний транспорт
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