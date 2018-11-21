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      Коли "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків на свята: назвали дату

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      Незабаром відкриють продаж квитків на "новорічні потяги"
      Незабаром відкриють продаж квитків на "новорічні потяги" / Фото з відкритих джерел

      Продажі квитків на потяги, що курсуватимуть після 9 грудня, "Укрзалізниця" відкриє 26 листопада.

      Про це повідомили у прес-службі держкомпанії. 

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      Призупиняли продаж квитків через те, що в "Укрзалізниці" ще корегують новий графік руху потягів з 9 грудня. Це пов'язано з ремонтними роботами на залізниці та запуском швидкісного ескпресу із київського залізничного вокзалу до столичного аеропорту "Бориспіль".

      Щодо квитків на додаткові потяги, які курсуватимуть у період новорічних та різдвяних свят, то продаж стартує з 5 грудня. 

      Нагадаємо, з 1 жовтня "Укрзалізниця" підняла вартість квитків на поїзди на 12%. 

      Теги: Новини України Укрзалізниця залізниця
      Джерело: 24 Канал
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