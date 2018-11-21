Коли "Укрзалізниця" відкриє продаж квитків на свята: назвали дату

Продажі квитків на потяги, що курсуватимуть після 9 грудня, "Укрзалізниця" відкриє 26 листопада.

Про це повідомили у прес-службі держкомпанії.

Читайте також: У Міністерстві визначилися, який залізничний вокзал віддадуть у приватні руки

Призупиняли продаж квитків через те, що в "Укрзалізниці" ще корегують новий графік руху потягів з 9 грудня. Це пов'язано з ремонтними роботами на залізниці та запуском швидкісного ескпресу із київського залізничного вокзалу до столичного аеропорту "Бориспіль".

Щодо квитків на додаткові потяги, які курсуватимуть у період новорічних та різдвяних свят, то продаж стартує з 5 грудня.

Нагадаємо, з 1 жовтня "Укрзалізниця" підняла вартість квитків на поїзди на 12%.