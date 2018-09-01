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Коли в пологових будинках почнуть роздавати "пакунки малюка": названо числа

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Без подарунків залишилися і найменші українці. Коробка-колиска, а в ній – ковдра, матрацик, одяг, підгузки, іграшки. Такі бебі-бокси з першого вересня мали роздавати всім українським породіллям. Однак, обіцяні урядом набори для немовлят у пологові ще не надійшли.

 В Україні з 1-го вересня кожному новонародженому обіцяли видавати коробку-колиску з усім необхідним: ковдрою, матрацом, рушником, пелюшками, підгузками та іграшками-брязкальцями. Загалом – 25 найменувань. У мам – важливе побажання: хотіла б бачити якісні речі, добротні.

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У регіонах про "пакунок малюка" вже чули. Ініціативі уряду радіють. Та пакунки для новонароджених, які мали вручати вже з 1 вересня, досі ніхто не бачив. Навіть у столиці. Чекають на бебі-бокси і в цьому пологовому Києва.

Для соціально незахищених слоїв населення це велика допомога, бо там розхідні матеріали, зараз один термометр електронний 150 гривень коштує, 
– зазначила головна акушерка київського пологового будинку №3 Олена Белько.

У Харків бебі-бокси теж ще не завезли. Щоправда, державних 35 мільйонів гривень для реалізації проекту вже отримали. Загалом, угоди на отримання фінансування допомоги вже підписали у 22 областях.

"Договори підписані, і найближча дата отримання "пакета малюка" – це приблизно десяті числа вересня. Після цього всі мами, які будуть виписуватися в вересні, отримають ці пакети", – заявив директор Департаменту соціального захисту населення Харківської ОДА Юрій Шпарага.

бебі-бокс
Бебі-бокс

На місцях провину за те, що ініціатива затримується перекидають на Мінсоцполітики. Мовляв, там вчасно не затвердили вміст пакунків. Проте обіцяне новонароджені отримають.

Ми взяли тайм-аут на місяць, тобто у нас є один місяць, щоб надавати пакунок тим, хто народився з 1-гт вересня. Ну, не встигаємо!
– сказав директор департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов.

Але мами, яким от-от народжувати, на подарунки від держави не чекають. І охочіше взяли б допомогу грошима. "Якщо будуть видавати відразу, тоді добре, а якщо, як написано, приблизно 30 днів, то краще самій купити це", – прокоментувала вагітна Олена Пономарьова.

Це такий диктат від держави. Родина мала б право сама обирати, що саме купувати. Для цього є система соціальних карток, кошти, які б могли бути витрачені лише на дитячі речі,
– підкреслила молода мама Олександра Азархіна.

На закупівлю пакунків малюка Україна передбачила 500 мільйонів гривень. По 5 тисяч – за кожен. Бебі-бокси постачатимуть без тендеру, проект зареєстрували, як міжнародну технічну допомогу. Надалі ж планують закуповувати через "Прозорро". Та й склад пакунку скоріш за все змінять. Наблизять до українських реалій. Можливо, відмовляться від коробки-люльки. Чиновники не дуже вірять, що українські батьки кластимуть у неї своїх дітей.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Вагітність і пологи Діти і неповнолітні Міністерство соціальної політики
Джерело: 24 Канал
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