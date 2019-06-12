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      Коли в пресі з’являються заяви про дефолт, то ми стаємо трохи біднішим, – заступник голови АП

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / Фото з відкритих джерел

      Для того, щоб Україна була прогнозованою для партнерів країною, якій довіряють, потрібно виконувати взяті на себе зобов'язання, а не будувати екзотичні сценарії.

      А заяви про дефолт, скасування націоналізації "Приватбанку" і невизначеність в співпраці з Міжнародним валютним фондом збільшують вартість грошей для України, заявив заступник глави Адміністрації президента Олексій Гончарук в інтерв'ю "Новому Времени".

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      Він додав, що кожна подібна заява сприймається інвесторами як підвищення ризиків, а вони збільшують вартість ресурсів для України.

      Це означає, що ми з вами кожного разу, коли в пресі з’являються подібні заяви, стаємо трохи біднішим. І моє завдання в Адміністрації президента – щоб українці не ставали біднішими,
      – сказав Олексій Гончарук.

      Що таке дефолт? Цей термін характеризує неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов’язання та інші умови договору позики. Зокрема, мовиться про неспроможність виплатити свої борги або платежі. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.

      Заступник голови АП додав, що співпраця з МВФ для України дуже важлива. За нею спостерігають "всі без винятку системні інвестори в світі".

      "Ми зараз дійсно почали думати над новою програмою з МВФ на 3−4 роки, щоб можна було запустити її в кінці року, якщо для цього будуть необхідні умови. У неї ми спробуємо закласти структурні реформи, які за ці роки виведуть країну на якісно інший рівень", – зазначив Гончарук.

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      Екс-міністр фінансів та майбутній секретаря РНБО Олександр Данилюк також наголошував, що Україна має потребу у підтримці Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку з огляду на те, що розпочаті зміни мають бути закінчені.

      Президент України Володимир Зеленський назвав чутками інформацію про нібито запланований економічний дефолт в Україні.

      Так вони прокоментували заяву олігарха Ігоря Коломойського про те, що Україна повинна взяти приклад Греції та Аргентини і оголосити дефолт, бо виплати за зовнішнім боргом становитимуть максимум цього і наступного року.

      дефолт економіка курс долара
      Що потрібно знати про дефолт

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Приватбанк Дефолт Дефолт в Україні Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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