Синоптики попереджають, що перший сніг в Україні випаде вже в середині листопада. Зокрема, у Києві на сніг слід очікувати вже у середу, 14 листопада.

За даними Гідрометцентру, 14 листопада у столиці випаде 3-6 сантиметрів снігу. На дорогах слід очікувати ожеледицю.

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Мокрий сніг та ожеледиця в середу очікуються також у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області.

По всій території України очікується похолодання – температура повітря впаде до 0 до 5 градусів морозу. На сході очікується -4...-10 градусів.

Зазначимо, що цієї осені сніг вже випадав у Карпатах.

До слова, раніше синоптики спрогнозували, що зима в Україні буде найтеплішою за останні 30 років.