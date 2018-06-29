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Коли в Україні зросте мінімальна зарплата: міністр назвав умови

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Коли в Україні зросте мінімальна зарплата
Коли в Україні зросте мінімальна зарплата / 24 канал

У Державному бюджеті України наразі немає коштів для підвищення мінімальної зарплати. Чи зможе уряд знайти необхідні кошти, стане зрозуміло на початку липня цього року.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Він зазначив, що підвищення мінімальної зарплати можливе за умови перевиконання доходів бюджету.

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У першому кварталі було недовиконання бюджету майже на 6 мільярдів. У травні практично вийшли "в нуль". За підсумками червня – ми зараз дивимося. Можна буде сказати тільки на початку липня,
– розповів міністр.

Він пояснив, що підвищення мінімальної зарплати потребуватиме додаткових перерахувань коштів із держбюджету у місцеві бюджети. Рева назвав кілька варіантів, де можна віднайти необхідні гроші, – митниця та тіньова зайнятість.

"Треба збільшувати дохідну частину бюджету. Зараз ви бачите, які заходи вживаються щодо контрабанди на митниці. Впродовж літа ми вживатимемо серйозних заходів щодо "тіньової" зайнятості, відносно тих "рабовласників", які не хочуть реєструвати людей", – зазначив глава Мінсоцполітики.

Він додав, що також необхідно буде попрацювати з місцевими органами влади щодо "справедливого перерозподілу доходів від податку на доходи фізичних осіб", щоб при підвищенні мінімальної зарплати уряду не довелося збільшувати фінансування місцевих бюджетів.

Нагадаємо, нещодавно віце-прем’єр-міністр Павло Розенко анонсував, що вже до кінця року мінімальна зарплата в Україні має зрости до 4200 гривень.

Теги: Новини України Гроші Мінімальна зарплата Міністерство соціальної політики Бюджет-2018
Джерело: 24 Канал
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