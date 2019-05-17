Коли Вакарчук вирішив, що піде на парламентські вибори

Рішення про те, що політична сила Святослава Вакарчука братиме участь у виборах до Верховної Ради, було прийнято ще перед першим туром виборів президента України.

"Фактично сама пропозиція долучитися до політичного руху і до політичної партії остаточно оформилась нещодавно. Це питання місяця-півтора", – сказав член партії "Голос" Святослава Вакарчука – Ярослав Юрчишин, повідомляє "Громадське".

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Тому до сьогоднішнього ранку (16 травня), як і всі, остаточне рішення трималось в інтризі. А насправді рішення було прийняте фактично ще перед першим туром президентських виборів. Єдине – ми визначалися з тактикою,

– сказав член партії "Голос".

Переговори про приєднання до партії ведуться з великою кількістю людей, додав Юрчишин.

16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

Наразі до політичної сили входять лише 6 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

Хто зараз входить до партії "Голос"?

Святослав Вакарчук – лідер партії "Голос";

Юлія Клименко – заступниця міністра економіки;

Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine;

Соломія Бобровська – українська діячка, виконувачка обов'язків голови Одеської облдержадміністрації;

Юрій Соколов – заслужений лікар України;

Андрій Шараскін ("Богема") – ветеран війни на Донбасі, захисник Донецького аеропорту.

Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео