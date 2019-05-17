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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Коли Вакарчук вирішив, що піде на парламентські вибори

      250 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Getty Images

      Рішення про те, що політична сила Святослава Вакарчука братиме участь у виборах до Верховної Ради, було прийнято ще перед першим туром виборів президента України.

      "Фактично сама пропозиція долучитися до політичного руху і до політичної партії остаточно оформилась нещодавно. Це питання місяця-півтора", – сказав член партії "Голос" Святослава Вакарчука – Ярослав Юрчишин, повідомляє "Громадське".

      Читайте також: Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"

      Тому до сьогоднішнього ранку (16 травня), як і всі, остаточне рішення трималось в інтризі. А насправді рішення було прийняте фактично ще перед першим туром президентських виборів. Єдине – ми визначалися з тактикою,
      – сказав член партії "Голос".

      Переговори про приєднання до партії ведуться з великою кількістю людей, додав Юрчишин.

      16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Наразі до політичної сили входять лише 6 членів. Проте Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

      Хто зараз входить до партії "Голос"?

      • Святослав Вакарчук – лідер партії "Голос";
      • Юлія Клименко – заступниця міністра економіки;
      • Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine;
      • Соломія Бобровська – українська діячка, виконувачка обов'язків голови Одеської облдержадміністрації;
      • Юрій Соколов – заслужений лікар України;
      • Андрій Шараскін ("Богема") – ветеран війни на Донбасі, захисник Донецького аеропорту.

      Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео

       

      парламентські вибори 2019 Верховна Рада які партії проходять соцціологія

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      Теги: Новини політики Новини України Святослав Вакарчук Партія Голос Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
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