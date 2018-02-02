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Коли варто чекати піку захворювання на грип

18:07, сьогодні 326 Читать новость на русском

В Україні спалах грипу. Після Вінниці і Закарпаття карантин у школах оголосили і в Житомирі. На вимушені канікули інфекціоністи радять відправити дітей і на Волині. Проте епідеміологічній поріг не перетнула жодна з областей. Загалом в Україні підхопили вірус майже двісті тисяч осіб, третина з них – діти.

В Рожищенському районі на Волині виявили два випадки грипу. У 2-річної дитини та 17-річної дівчини. Це вірус типу "В", який для України – не новий. Він небезпечний ускладненнями, зокрема пневмонією. Тому інфекціоністи радять в області тимчасово зупинити навчання, аби вірус не поширювався.

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За останній тиждень у школі Луцька №4 і 5 кількість дітей, відсутніх у школі також перевищує 20%, і ми будемо надавати пропозиції щодо тимчасового припинення навчання на певний період для того, щоби зменшити захворювання. Лікарі повинні слідкувати за грипом і проводити відповідний комплекс заходів,
– в.о.директора Волинського обласного лабораторного центру Наталія Янко.

А от у школах та училищах Житомира – уже запровадили карантин. Через велику кількість хворих у місті. Вимушені канікули триватимуть щонайменше до 8 лютого. З понеділка на вимушені канікули на тиждень відправили і школярів у Миколаєві.

А у Вінниці порожні школи уже третій день. Хоч кількість хворих на грип дітей була не критичною – місцева влада зробила випереджальний крок. Вимушені канікули у Вінниці триватимуть щонайменше до вівторка.

І у двох районах Закарпаття днями запровадили карантин. Кілька шкіл відправили дітей на вимушені канікули і на Дніпропетровщини. У столиці дітей відправила додому лише одна школа.

Грип в Україні ще не досяг критичної позначки - кажуть епідеміологи. І радять зміцнювати імунітет: якісною їжею, вітамінами і сном. Бо пік захворювання слід чекати наприкінці лютого – початку березня.

Теги: Новини України Грип в Україні Здоров'я Лікування Луцьк Вінниця
Джерело: 24 Канал
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